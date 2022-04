Smart #1, presentazione ufficiale del crossover il 7 aprile

Smart Automobile Co Ltd, la nuova società controllata al 50% ciascuno da Mercedes-Benz AG e da Geely Group, ha dato ufficialmente appuntamento al 7 aprile per il reveal globale del primo modello, cioè il crossover Smart #1, che segna il debutto della nuova generazione dei modelli fabbricati in Cina.

Dopo la presentazione del concept di questo crossover elettrico, avvenuta lo scorso autunno in occasione del Salone IAA Monaco, è ora la volta della versione definitiva pronta per la produzione di serie. Un livello praticamente analogo a quello che caratterizzerà la Smart #1 in vendita da fine anno.

All'auto di serie si è arrivati dopo il completamento dei test di pre-serie, come quelli aerodinamici e invernali che si sono svolti in Cina, vista la localizzazione produttiva in quel Paese a Xi'an, nella provincia dello Shaanxi. Il China Automotive Engineering Research Institute di Chongqing - che ospita il centro di collaudi aerodinamici per auto più avanzato del Paese, uno dei primi al mondo, è servito per gli affinamenti conclusivi di Smart #1.

Grazie alla filosofia di design 'Sensual Producty' applicata dal global design team di Mercedes, la nuova #1 si distingue per un design esterno puro ed elegante: un perfetto equilibrio tra estetica e aerodinamica.

Ne sono un esempio le maniglie delle porte a scomparsa, il pacchetto aerodinamico altamente efficiente e l'AGS (Active Grille Shutter) di serie, soluzioni che contribuiscono ad aumentare le prestazioni aerodinamiche. La resistenza all'avanzamento (Cx) e il rumore sono stati ottimizzati in maniera importante, contribuendo ad una maggiore efficienza energetica di Smart #1, al confort degli occupanti e naturalmente all'autonomia elettrica.

Nell'estremo nord della Cina, in uno dei terreni di prova più freddi al mondo, con temperature intorno ai -40°C, Smart #1 ha dimostrato un'eccellente resistenza al gelo estremo. La smart #1 è stata anche sottoposta a complessi test su strada con neve e ghiaccio, in condizioni simili alla guida invernale quotidiana.