Volkswagen ID.Buzz, ecco l'erede elettrico del furgone Bulli

Una presentazione con due 'padroni di casa' quella del nuovo furgone elettrico ID.Buzz, andata in onda via streaming questa sera da Amburgo. La gamma di questo veicolo - che è già una icona ancora prima di essere commercializzato - fa infatti capo a Volkswagen Passenger Cars per ciò che riguarda la versione minibus denominata ID.Buzz ed a Volkswagen Commercial Vehicles per la variante da trasporto ID.Buzz Cargo.

Il lancio sul mercato è previsto in Europa nel prossimo autunno con apertura degli ordini in alcuni paesi già a maggio.

Non stupisce, dunque, che sia stato Ralf Brandstätter, presidente del consiglio di amministrazione di Volkswagen Passenger Cars, a rompere il ghiaccio al momento di svelare questo nuovo modello della gamma ID, cioè dei veicoli 100% elettrici."ID.Buzz è una vera icona per l'era elettrica, un'auto come solo Volkswagen può costruire - ha detto - Negli Anni '50, il Volkswagen Bulli offriva una nuova sensazione di libertà automobilistica, indipendenza e grande emozioni. Ora ID.Buzz riprende questo stile di vita e lo trasferisce nel nostro tempo.

Lo fa con una mobilitò priva di emissioni, sostenibile, ma anche muovendosi completamente connesso e già pronto per il prossimo grande capitolo: la guida autonoma. Con questa vettura, per la prima volta riuniamo i temi centrali della nostra strategia Accelerate in un unico prodotto".

A sua volta Carsten Intra, presidente del consiglio di amministrazione del marchio Volkswagen Veicoli Commerciali, ha aggiunto: "In entrambe le versioni ID.Buzz è pioniere in termini di sostenibilità. La loro produzione e spedizione hanno un'impronta a emissioni zero. Utilizziamo anche materiali sintetici riciclati e l'interno è completamente privo di vera pelle. ID.Buzz sarà utilizzato anche per futuri concetti di mobilità autonoma come il ridepooling, un servizio di navetta elettronica della filiale del Gruppo Mia che può essere prenotato tramite un'app. Il Bulli elettrico è quindi anche una parte del futuro del trasporto urbano".

Costruito da Volkswagen Veicoli Commerciali ad Hannover, si basa anche in termini ingegneristici sulla piattaforma Modular Electric Drive Kit (MEB) del Gruppo. La sua architettura consente un ulteriore sviluppo evolutivo del software e della tecnologia, che non avvantaggia solo nuovi modelli come l'ID.Buzz, ma anche modelli già consegnati, tramite aggiornamenti over-the-air. ID di ultima generazione. software con nuove funzioni di assistenza e ricarica.

ID.Buzz e ID.Buzz Cargo verranno lanciato in tutta Europa con una batteria da 77 kWh (contenuto energetico lordo: 82 kWh) che fornisce corrente a un motore elettrico da 150 kW (200 Cv) che - come nello storico nel T1 - aziona l'asse posteriore. La batteria agli ioni di litio può essere caricata da wall box o stazioni di ricarica pubbliche utilizzando 11 kW di corrente alternata (AC). Tramite un connettore CCS in una stazione di ricarica rapida CC (corrente continua) la potenza di ricarica aumenta fino a 170 kW. Quando viene rifornita in questo modo, il livello di carica della batteria sale dal 5 all'80% in circa 30 minuti.

Nell'ambiente accogliente della versione MPV, cinque persone hanno ampio spazio per il viaggio e per i bagagli (1.121 litri di capacità). Se la seconda fila di sedili è ribaltata, la capacità di carico aumenta fino a 2.205 litri. Nell'ID.Buzz Cargo i posti davanti sono due o tre, e dietro alla parete divisoria c'è uno spazio di carico di 3,9 metri cubi.