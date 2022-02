Ferrari Purosangue sorpreso in fabbrica esemplare definitivo

Dei 'segreti' interni alla fabbrica di Maranello riguardanti il primo suv nella storia della Ferrari si conoscevano solo la sigla del progetto (175) e la possibile denominazione commerciale (Purosangue). Nulla era però filtrato oltre i cancelli di via Abetone Inferiore sul reale aspetto di questo nuovo modello, strategico per la crescita della Casa del Cavallino Rampante, almeno fino a poche ore fa, quando due scatti 'rubati' di un esemplare di pre-serie non sono diventati virali dopo essere stati diffusi su Instagram.

L'aspetto è in parte simile a quanto era stato anticipato con decine di bozzetti e ricostruzioni grafiche, con corpo vettura molto allungato (si parla di 5 metri complessivi) per offrire una buona abitabilità sui sedili posteriori e un cofano altrettanto importante per ospitare la motorizzazione, anche V12.

Dall'immagine frontale 'rubata' in fabbrica si scoprono però molti dettagli inediti, come l'alloggiamento ad U orizzontale per i gruppi ottici, e una calandra centrale di dimensioni limitate per lasciare invece spazio a grandi prese d'aria laterali. Completamente nuovi (e per alcuni versi anche inaspettati) i codolini scuri attorno agli archi passaruota, tra i pochi elementi in stile suv della Purosangue.

La foto che ritrae la coda del nuovo modello Ferrari in fabbrica svela altri dettagli che non erano stati svelati dai molti prototipi visti su strada con mascherature e camouflage di vario genere.

E' il caso del trattamento 'off-road' dell'estrattore inferiore, in cui sono racchiusi i quattro terminali dello scarico e della originale fanaleria a tutta larghezza, con elementi luminosi di piccole dimensioni (ispirati a quelli della recente 296 GTB) che esaltano il possente e muscolare aspetto della parte posteriore.

Nel complesso Il nuovo suv del Cavallino sembra posizionarsi - nell'ambito luxury - tra il più aggressivo Urus Lamborghini e li due modelli 'regali' Bentley Bentayga e Rolls-Royce Cullinan, in diretta concorrenza con il suv DBX 707 di Aston Martin.

Ora bisognerà attendere il prossimo ottobre, quando Purosangue verrà svelato ufficialmente per sapere le sotto al cofano il motore V12 aspirato di nuova generazione che potrebbe erogare più di 830 Cv, un valore più che sufficiente per far salire questo nuovo modello Ferrari sul 'trono' del segmento suv di lusso.