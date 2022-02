Chevrolet Blazer, si rifà il trucco per il 2023

Prima della versione elettrica annunciata per il 2023, Chevrolet Blazer si rifà il trucco anche nella motorizzazione tradizionale. Prima che il crossover della casa americana adotti la spina per le prossime versioni, il Blazer esistente sarà oggetto di un aggiornamento in termini di design, per un look più affilato all'esterno e un abitacolo più moderno e con tanto di touchscreen più grande.



Sul fronte degli aggiornamenti visivi, le luci di marcia a LED puntano ad uno stile più elegante e si inseriscono nel nuovo design della griglia, ora collegata all'unità faro tramite una line a forma di C. I fanali posteriori, invece, ottengono nuove luci a LED. Sono disponibili anche nuovi modelli di cerchi da 18, 20 e 21 pollici e una serie di nuovi colori per la vernice esterna, come Fountain Blue, Sterling Gray Metallic, Copper Bronze Metallic e Radiant Red Tintcoat.

All'interno, tutti i Blazer in versione 2023 avranno uno schermo centrale da 10,0 pollici, 2 in più rispetto al modello pre-lifting e la ricarica wireless. Per la versione RS sarà anche possibile avere l'abitacolo in tono Nightshift Blue.

Blazer continuerà ad essere offerto con la scelta tra un motore turbocompresso, 2,0 litri e 228 cavalli, oppure un 3,6 litri V-6 da 308 CV. Entrambi i motori saranno ancora accoppiati con un cambio automatico a nove marce e sarà offerta la trazione anteriore o integrale.