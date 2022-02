Alfa Romeo Tonale, design moderno ma che non tradisce Dna

Con il reveal di ieri, il nuovo suv Alfa Romeo ha mostrato come il suo design definitivo sia straordinariamente fedele a quello del Concept Tonale - mostrato al Salone di Ginevra del 2019 - da cui prende origine, un 'segnale forte' di continuità che è frutto del lavoro compiuto dal Centro Stile Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tonale è, del resto, destinato a un cliente giovane, dinamico ma anche appassionate. E per soddisfare i suoi gusti il nuovo C-suv premium propone un design distintivo, sensuale e proiettato al futuro, ma in cui si esaltano sia nuovi canoni stilistici che rimarranno i punti fermi nello sviluppo della gamma Alfa Romeo (i cerchi ruota a 5 fori, il cluster nel quadro strumenti 'a cannocchiale', il volante sportivo a tre razze e i fari a sinusoide) ma anche i forti richiami alla tradizione Alfa Romeo, in una corretta sintesi tra un heritage prezioso e l’anticipazione del futuro.

All'esterno e all'interno di Tonale si riconoscono, infatti, stilemi entrati nella storia dell’automobilismo mondiale, come la GT Line che corre dal posteriore sino al proiettore anteriore rievocando le forme della Giulia GT e alternandosi con i volumi pieni ed eleganti, che richiamano vetture iconiche come l’8C Competizione. Sul frontale campeggiano l’inimitabile Trilobo Alfa Romeo e soprattutto il distintivo Scudetto della marca che svolge il compito di punto di forza centrale.

Completamente inediti, invece, i gruppi ottici anteriori 3+3 con nuovi fari Full-Led Adaptive Matrix sviluppati insieme a Marelli. I tre moduli compongono una linea frontale unica e forniscono al contempo luce diurna, indicatore di direzione dinamico e dispositivo 'Welcome and Goodbye' cioè la funzione che si attiva ogni volta che il guidatore chiude o apre l'auto.

Le migliori condizioni di illuminazione sono assicurate con l’introduzione di due tecnologie sofisticate: l’Adaptive Driving Beam che fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle specifiche condizioni di guida. E la Glare-Free High Beam Segmented Technology che rileva automaticamente il traffico frontale e/o nel senso opposto per evitare l'abbagliamento delle altre auto. E' presenta anche un terzo modulo che si attiva automaticamente nella svolta in curva per garantire la miglior illuminazione laterale.

Nella coda di Tonale spiccano le luci posteriori che hanno gli stessi elementi di stile dei fari anteriori e formano una sinusoide che avvolge completamente il lato posteriore della vettura, rendendola una vera e propria firma luminosa unica e distintiva. Da notare che la sensualità e il dinamismo del nuovo C-suv si evincono anche dal lunotto posteriore avvolgente - che rende omaggio all’8C Competizione - e dal design dei cerchi in lega che ripropone lo stilema Alfa Romeo del 'disco telefonico' cioè l'elemento circolare forato dei vecchi apparecchi elettromeccanici Sip.

Sono invece ispirati alla storia delle competizioni di Alfa Romeo gli interni, che sono stati disegnati e messi a punto in funzione del guidatore e della sua ergonomia.Tutti i comandi sono facilmente raggiungibili per un’esperienza di guida sicura e ineguagliabile. La stessa cura viene riservata ai passeggeri che hanno a disposizione lo spazio ideale per viaggiare comodamente.

Quello che è a disposizione del guidatore (o meglio del pilota) e dei suoi compagni di viaggio è un ambiente disegnato per e intorno agli occupanti, connotato da una meticolosa cura dei dettagli che sposa la ricerca continua della più elevata qualità. L’accostamento tra materiali pregiati, con la fredda solidità dell’alluminio che si sposa con il calore e la morbidezza della pelle naturale e di Alcantara, riflette la personalità di un cliente giovane, metropolitano e dinamico.

L’ambiente interno di Tonale suscita emozioni vere, senza dimenticare la dotazione tecnologica di ultima generazione che assicura un’esperienza connessa e confortevole, mantenendo al contempo il piacere di una guida sportiva sempre ai vertici.

Tra gli elementi caratterizzanti spiccano il quadro strumenti 'a cannocchiale', di chiara matrice stilistica Alfa Romeo, e il volante sportivo che assicura un feeling dello sterzo preciso e diretto, e che è impreziosito dalle esclusive palette cambio in alluminio. Il tunnel centrale accoglie invece uno degli elementi essenziali di Alfa Romeo, il nuovo selettore di modalità di guida DNA. L'arredo è impreziosito dalla texture 'diamantino' – presente sulle mostrine di bocchette, tunnel centrale e maniglie - che trae ispirazione dalle lavorazioni meccaniche di precisione fatte mediante incisioni laser. Inoltre, la plancia presenta un inserto retro illuminato con effetto unexpected back light.