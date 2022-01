Nuova Range Rover, in arrivo l'ammiraglia SV e la plug-in

Ad eccezione della versione 100% elettrica attesa in futuro, l'intera gamma della nuova Range Rover è ordinabile. In particolare, Land Rover ha aperto le ordinazioni per la top di gamma siglata SV e per la versione ibrida plug-in dotata di Extended Range. Entrambe si aggiungono alle versioni spinte dal 6 cilindri mild-hybrid, benzina e diesel, già ordinabili da qualche settimana.

La Range Rover SV, anticipata dall'edizione limitata SVAutobiography, concilia il massimo delle prestazioni con l'esclusività dei rivestimenti artigianali degli interni lavorati dalla divisione Special Vehicle Operations di Land Rover. Gli inserti in ceramica bianca liscia contrastano con i tappeti in mohair a pelo lungo e le opzioni in pelle per i sedili ricamati.

Per la prima volta, i clienti Special Vehicle Operations possono scegliere una Range Rover con un'alternativa ai rivestimenti in pelle, scegliendo l'opzione un materiale sostenibile Ultrafabrics con gli interni SV Intrepid. Anche la strumentazione digitale nel display configurabile del conducente presenta una grafica esclusiva per la SV. La Range Rover SV è disponibile sia in versione standard che a passo lungo.

Quest'ultima è per la prima volta disponibile in una configurazione a cinque posti.

La gamma dei motori include il potente V8 Twin Turbo benzina 4.4 litri da 530 CV, l'ibrido plug-in Extended Range da 510 CV (solo SWB) e l'efficiente sei cilindri in linea diesel Ingenium D350. Il nuovo V8 è il 17% più efficiente nei consumi e produce 50 Nm di coppia in più rispetto al precedente V8 sovralimentato da 5,0 litri, con la velocità massima ì aumentata a 261 km/h. Le versioni ibride plug-in, dal canto loro, sono in grado di andare oltre le stime iniziali sugli 88 km di guida a zero emissioni, toccando una percorrenza massima in elettrico di 113 km.

Per il massimo comfort degli occupanti, i modelli Range Rover SV sono disponibili con schermi Rear Seat Entertainment da 13,1 pollici, i più grandi mai montati su una Range Rover. Inoltre, le cuffie Hi-Fi, progettate specificamente, offrono una resa ottimale alle alte frequenze da ascoltare rimanendo sdraiati sui divanetti posteriori in stile chaise longue. Il prezzo di Range Rover SV e P440e plug-in parte da 190.300 e 143.800 euro.