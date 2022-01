Chevrolet Corvette, serie speciale per festeggiare i 70 anni

In vista delle celebrazioni nel prossimo anno per il 70mo anniversario dalla presentazione della prima generazione dell'iconica Corvette, avvenuta appunto nel gennaio del 1953, Chevrolet lancia una edizione speciale della C8 model year 2023 che deriverà sia dal modello 'base' Stingray (che prende il nome dalla Razza, il pesce raiforme dall'aspetto preistorico) sia dalla più sportiva Z06.

Si tratta, viste le lunghe liste d'attesa anche per il modello standard, di una iniziativa di grande interesse per i collezionisti della più celebre vettura sportiva made in Usa, tanto che il primo esemplare della Corvette Z06 70th Anniversary Edition sarà messo all'asta da Barrett-Jackson a beneficio della onlus Homefront.

"La passione per la Corvette è profondamente radicata nella nostra marca - ha affermato Steve Majoros, vicepresidente marketing Chevrolet - e questo anniversario è davvero speciale visti l'entusiasmo e il successo di vendita che abbiamo ottenuto con l'ottava generazione dell'iconica sportiva americana. Anche dopo 70 anni, la Corvette fa ancora battere i cuori".

GM offrirà la Corvette 70th Anniversary Edition ai clienti Chevrolet nelle configurazioni coupé o convertibile, ma solo partendo da pacchetti di finiture top come la Stingray 3LT o la Z06 3LZ e avranno in comune i colori Carbon Flash Metallic o White Pearl Metallic e le ruote in lega leggera con disegno specifico caratterizzate dal coprimozzo commemorativo e da una finitura scura con strisce rosse sul bordo.

Saranno esclusive di questa edizione le pinze dei freni Edge Red, le protezioni del paraurti posteriore e persino le valige personalizzate con cuciture rosse e logo 70th Anniversary Edition. All'interno, questa serie speciale proporrà i sedili in pelle Ceramic GT2 o Competition Sport bicolore con accenti rossi, oltre a dettagli in microfibra scamosciata sui sedili e sul volante.

La prima Corvette - la C1 con innovativa carrozzeria in materiale plastico - venne disegnata da Harley Earl e sviluppata in segreto sotto la denominazione interna di EX-112 Project Opel. Il debutto del prototipo avvenne al Motorama Show presso il Waldorf-Astoria Hotel di New York nel gennaio 1953.