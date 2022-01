Audi A8 TFSI, aperte prevendite per ammiraglia plug-in

E' aperta la prevendita di Audi A8 TFSI, versione plug-in dell'ammiraglia dei quattro anelli.

Disponibile anche a passo lungo, la versione con la spina di A8 beneficia di un'iniezione di potenza e di una batteria ad alto voltaggio dalla capacità maggiorata rispetto al precedente modello. Allo scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi si accompagnano un'autonomia in modalità puramente elettrica fino a 49 chilometri nel ciclo WLTP e percorrenze prossime a 59 chilometri/litro. Grazie all'abbinamento dei proiettori a LED Digital Matrix e dei gruppi ottici posteriori OLED, inoltri, Audi A8 TFSI può contare sullo stato dell'arte dell'illuminotecnica firmata Audi.



Pensata per muoversi ad emissioni zero e silenziosamente nei tragitti urbani, così come per essere performante lungo le strade extraurbane e sulle lunghe distanze, la nuova Audi A8 TFSI abbina la raffinatezza dell'ammiraglia dei quattro anelli alla versatilità in tema di mobilità sostenibile. La rinnovata berlina high-end è caratterizzata da linee più sportive rispetto al precedente modello, un comfort degno di una lounge nel caso dei passeggeri posteriori, oltre a doti dinamiche in linea con vetture ben più compatte.

Proposta sia nella configurazione L a passo lungo sia nella versione con interasse standard, Audi A8 TFSI e si avvale del powertrain composto dal performante V6 3.0 TFSI, turbo a iniezione diretta della benzina, da 340 CV e 500 Nm di coppia e da un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) da 136 CV.

L'accumulatore agli ioni di litio, dalla capacità ampliata a 17,9 kWh (14,4 kWh netti), consente alla vettura di percorrere in modalità puramente elettrica sino a 49 chilometri WLTP.

Nuove Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic possono contare su di una potenza complessiva di 462 CV (+13 CV rispetto al precedente modello) e una coppia di 700 Nm cui consegue uno scatto da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La velocità massima, autolimitata, è di 250 km/h e 135 km/h in modalità puramente elettrica. Nelle concessionarie italiane, Audi A8 plug-in arriverà nel corso del mese di marzo 2022 con prezzi da 115.500 euro per la variante 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic e da122.800 euro per l'equivalente versione a passo lungo.