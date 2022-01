CES 2022, nuovo Bmw iX M60 con poderose prestazioni elettriche

Avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti negli affollati stand del Las Vegas Convention Centre, dove si è aperta oggi l'edizione 2022 del Consumer Electronics Show (CES), ma il forfait della Bmw ha trasformato la presentazione del suo primo super-suv elettrico della famiglia M, il poderoso iX M60 da 619 Cv in un evento virtuale - trasmesso in streaming - che ha tolto un po' di quella emozione che si prova, sempre, al momento di scoprire un ennesimo gioiello della Casa di Monaco 'firmato' dagli specialisti della divisione M.

Il nuovo suv (o meglio sav, visto che Bmw ama definire sports activity vehicle questa tipologia) iX M60 combina la filosofia di un veicolo fortemente orientato alla sostenibilità con i contenuti e il design di un 'purosangue' Bmw capace di offrire una dinamica di guida ai massimi livelli. Un modello inedito, dunque, che incarna il meglio dei tre mondi Bmw i, Bmw X e Bmw M GmbH. Di fatto il debutto di iX M60 segna l'ingresso dell'iconocità del prodotti M nel mondo della mobilità elettrica, a celebrare mezzo secolo dopo la nascita di Bmw M GmbH la capacità di tutto il Gruppo di Monaco di percorrere le strade dell'innovazione restando fedele a un Dna sportivo che è sempre appagame e in lina con i gusti dei clienti.

Insieme alla Bmw i4 M50, ix M60 - che dispone di 1100 Nm di coppia con Launch Control - propone un'erogazione di potenza sempre perfettamente gestibile grazie al controllo della trazione integrale elettrica. Nella iX M60 sono presenti anche la limitazione dello slittamento delle ruote basata su attuatori altamente reattivi e a una tecnologia delle sospensioni che include, tra l'altro, uno schema a doppio asse tipico del mondo M, con controllo automatico dell'assetto, garantiscono esperienza di guida, agilità e precisione tipiche di una Bmw M.

Bmw iX M60 accelera da fermo fino a 100 km/h in soli 3,8 secondi e tocca una velocità massima - limitata elettronicamente - di 250 km/h. L'autonomia della Bmw iX M60, determinata nel ciclo di prova WLTP raggiunge i 566 chilometri.

Il modello elettrico iX di serie fornisce la base ideale per questo sav con caratteristiche prestazionali elevate. La struttura della carrozzeria, il design e l'assetto delle sospensioni garantiscono una guida confortevole e allo stesso tempo dinamica e sportiva. Spiccano lo spaceframe in alluminio e la gabbia di carbonio in resina rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) nel tetto, nelle sezioni laterali e in coda per offrire una maggiore rigidità e un peso ottimizzato.

L'utilizzo del CFRP per alleggerire le auto non è una novità per Bmw M GmbH come dimostra la M3 CSL, introdotta nel 2003. Le prestazioni, l'efficienza e l'autonomia di iX M60 beneficiano anche delle sue proprietà aerodinamiche ottimizzate, con un coefficiente di resistenza (valore Cd) di 0,26 in modalità Sport.

Come per le altre versioni del modello iX, anche la variante M60 presenta la più ampia gamma di equipaggiamenti standard mai offerti da Bmw nel campo dei sistemi di assistenza alla guida, nonché numerose innovazioni. Una nuova generazione di sensori, un nuovo sistema di software e una potente piattaforma di calcolo permettono un costante avanzamento delle funzioni di guida e parcheggio automatizzati - con funzionalità di livello 3 nel medio termine.

L'ultima generazione del sistema multimediale iDrive potenzia l'interazione tra conducente e veicolo permettendo un dialogo ancora più naturale. Il tutto è basato sul nuovo Bmw Operating System 8 ed è stato progettato con un focus sulla funzione touch del nuovo Curved Display e sulla comunicazione vocale con il Bmw Intelligent Personal Assistant, entrambi ampiamente migliorati.

Attraverso i Remote Software Upgrade il cliente ha la possibilità di installare da remoto (over-the-air) nuove e migliori funzionalità del veicolo. La navigazione con il sistema cloud-based Bmw Maps e il Control Display con Augmented Reality Video assicurano una pianificazione rapida e precisa del percorso e una perfetta guida nel traffico.