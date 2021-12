MG ZS EV, negli store MG tra novità e convenienza

La nuova MG ZS EV arriva negli store del marchio inglese. Il modello, che ha rappresentato il ritorno sul mercato europeo della casa automobilistica nel 2019, è stato poi presentato lo scorso mese ottobre con uno stile completamente rinnovato e caratteristiche tecniche nuove.

I clienti potranno scegliere tra due livelli di allestimento e due tipi di batteria, con un'autonomia aumentata fino a 440 km, prestazioni e comfort migliorati. Con l'arrivo sul mercato della ZS EV e a meno di un anno dall'inizio delle attività sul mercato italiano, MG Motor sta poi completando l'assetto anche della rete dei partner commerciali con 40 concessionari e 70 punti vendita attivi entro la fine dell'anno su tutto il territorio nazionale.

La nuova MG ZS EV è ora disponibile negli MG Store italiani in pronta consegna con prezzo di listino a partire da 33490 euro per la versione Comfort Standard Range. Concepita per ripensare il concetto di SUV urbano compatto, la nuova arrivata si caratterizza per dettagli come i fari Silverstone, che combinano 21 unità LED, sull'anteriore, oltre alle luci a LED Phantom che sono state ridisegnate. Anche la presa per la ricarica è stata ridisegnata per facilitarne l'accesso con un coperchio a molla che si apre lateralmente per una migliore tenuta.

Nell'abitacolo, rinnovato e modernizzato, spiccano il cruscotto con finitura in fibra di carbonio e il touchscreen per il controllo del sistema di connettività MG iSMART. Notevole è anche la strumentazione dall'aspetto futuristico completamente digitale con display da 7 pollici che visualizza una varietà di informazioni.

Tra le novità ci sono anche il caricabatterie wireless per il telefono, il bracciolo centrale per il passeggero posteriore, i vetri oscurati, il controllo del clima che include le bocchette posteriori e il filtro PM2.5. Un importante passo in avanti nell'attuale MG ZS EV rispetto al precedente modello è la batteria. Il SUV è disponibile con una scelta di due varianti di batteria. La versione Long Range con una batteria da 70 kWh è disponibile fin dal lancio sul mercato, e offre un'autonomia di 440 km (WLTP) rispetto ai 263 km dell'attuale ZS EV con una batteria da 44,5 kWh. In una fase successiva, la ZS EV sarà offerta anche in versione Standard Range con una batteria da 50,3 kWh e 320 km (WLTP) di autonomia.

Le ruote anteriori della versione Long Range sono azionate da un motore elettrico che produce 115 kW (156 CV). Nella versione Standard Range, il motore elettrico è leggermente più potente con una potenza massima di 130 kW (177 CV). In entrambe le versioni, la coppia massima raggiunge i 280 Nm. La MG ZS EV offre quindi prestazioni interessanti, come l'accelerazione da 0-50 km/h in 3,6 secondi e da 0-100 km/h in 8,6 secondi. La nuova MG ZS EV sarà offerta con due livelli di allestimento: Comfort e Luxury. Entrambi saranno disponibili con la batteria Standard o Long Range.