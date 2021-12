Peugeot e-Expert Hydrogen, pronto per lavorare in modo green

E' uscito dalla line ad produzione da pochi giorni il primo veicolo a idrogeno di serie di Peugeot ed è un e-Expert Hydrogen. Il marchio del Leone diventa così uno dei primi costruttori a proporre, oltre alle versioni termiche e 100% elettriche, una versione alimentata da una pila a combustibile a idrogeno nel segmento dei veicoli commerciali leggeri. La caratteristica principale del nuovo modello a idrogeno è l'integrazione dell'intero sistema 'mid-power plug-in hydrogen fuel cell electric' nel suo vano motore e nel sottoscocca. Il risultato è che nessun compromesso in termini di volume di carico è stato necessario, oltre ad un baricentro basso che garantisce stabilità e sicurezza.

"Con l'e-Expert Hydrogen - ha dichiarato Linda Jackson, CEO del marchio - Peugeot si pone all'avanguardia di una innovativa tecnologia a zero emissioni, particolarmente rilevante per il mercato dei veicoli commerciali leggeri: la tecnologia elettrica a idrogeno permette un uso quotidiano intensivo senza la necessità di effettuare una ricarica, un vantaggio decisivo per i professionisti che, in una sola giornata, devono percorrere centinaia di chilometri in autostrada e poi entrare in aree urbane soggette a limiti di emissioni. La tecnologia dell'idrogeno sviluppata da Stellantis e applicata al nostro e-Expert Hydrogen rende possibili questi utilizzi".

Il primo cliente a ricevere il veicolo entro la fine delle vacanze di fine anno sarà Watea by Michelin, la giovane filiale dedicata alle soluzioni di mobilità verde del gruppo Michelin. L'avvio della produzione è avvenuto 15 mesi dopo l'avvio della commercializzazione, nel 2020, del modello e-Expert 100% elettrico, vincitore dell'International Van of The Year 2021 e sesto veicolo Peugeot a vincere questo premio dal 1992. L'e-Expert Hydrogen è basato proprio sul 'collega' 100% elettrico ed è inizialmente prodotto in Francia, nel sito di Hordain e poi trasformato in Germania a Rüsselsheim, nelle linee di produzione del centro specializzato di Stellantis dedicato alla tecnologia dell'idrogeno.