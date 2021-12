Citroën My Ami Buggy, concept per avventura e divertimento

Un concept dedicato a Citroën My Ami e dedicato al tempo libero. Il progetto presentato dalla casa francese si chiama My Ami Buggy Concept ed è l'espressione libera dell'equipe di Citroën a proposito di una versione di Ami dalla forte personalità e facile da usare, all'insegna dell'avventura sulle strade oppure sui sentieri lungo le spiagge nei fine-settimana, in vacanza al mare o in mezzo alla natura.

La trazione è sempre elettrica, per muoversi senza rumore e senza emissioni, con l'aggiunta dell'assenza di porte, per viaggiare totalmente immersi nell'ambiente.

"My Ami Buggy Concept è una proposta in linea con la filosofia di Ami - ha commentato Samuel Pericles, Designer di My Ami Buggy - che non è un'automobile. Abbiamo quindi cercato ispirazione nel mondo dei giochi delle costruzioni per l'aspetto divertente e funzionale, nel design industriale per l'ergonomia e l'estetica che contraddistingue gli oggetti di uso quotidiano (mobili, illuminazione, ecc.), negli accessori di moda (sneakers, attrezzature sportive, occhiali, ecc.). Ad esempio, i supporti per telecamera e smartphone si sono ispirati al lavoro dei designer che hanno creato oggetti di consumo essenziali e senza tempo nella seconda metà del secolo scorso. My Ami Buggy Concept vuole essere minimalista, funzionale, semplice, nello spirito più puro degli oggetti industriali emblematici e contemporanei". Ha 'condurre' sulle strade più avventurose My Ami Buggy ci pensano le grandi ruote scolpite e un design 'off-road' evidenziato nella parte anteriore e posteriore dai bull-bar, dai coprimozzi e dalle griglie dei fari, oltre ai paraurti e alle mascherine. Ai lati, i passaruota allargati e rilavorati e le protezioni tubolari alla base delle porte danno alla silhouette un aspetto più muscoloso. Nella parte superiore, le barre al tetto insieme alla ruota di scorta rafforzano lo spirito avventuroso di questo concept. La barra luminosa a LED sulla parte anteriore del tetto aggiunge un dettaglio avventuroso. E se arriva il momento del falò in spiaggia? basta accendere la luce diffusa della barra per creare l'atmosfera e far partire una playlist musicale, trasmessa dall'altoparlante portatile.