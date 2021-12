Fiat Scudo, una tuttofare con tanto comfort

Si propone come un veicolo tuttofare, il nuovo Fiat Scudo che ora è basato sulla piattaforma Stellantis mid-van. Disponibile anche con un propulsore totalmente elettrico, oltre alla versione con motore diesel di ultima generazione, il arrivato nella famiglia dei veicoli commerciali è quindi anche il secondo veicolo commerciale di Fiat Professional, dopo l'E-Ducato, disponibile anche in versione elettrica. Gli ordini per il Nuovo Scudo, che torna al nome storico del veicolo prodotto fino al 2016 nello stabilimento Stellantis di Hordain, in Francia, in sostituzione del Talento, si apriranno a partire dalla metà di dicembre.

La versione 100% elettrica del van secondo Fiat ha un'autonomia fino a 330 km nel ciclo WLTP e punta soprattutto a quei professionisti che lavorano in città e nelle prime fasce periferiche. Due sono le taglie di batteria (50 e 75 kWh), con una capacità di ricarica fino a 11 kW in CA e fino a 100 kW in CC per caricare all'80% la batteria, ora ancora più capiente, in soli 45 minuti. La capacità di carico, invece, non cambia qualsiasi sia la motorizzazione, con un volume del vano di carico fino a 6,6 m3, un carico utile oltre 1 t e una capacità di traino di 1 t.

Guarda le fotoFiat Scudo

Il target individuato è costituito da professionisti che utilizzano il proprio veicolo per 8 o più ore al giorno e proprio per questo il comfort ha giocato un ruolo fondamentale nel progetto, con l'individuazione di soluzioni precise. A favore della facilità di utilizzo del nuovo Scudo giocano le dimensioni esterne compatte (meno di 5 metri di lunghezza e 1,9 m di altezza per la versione base), l'head-up display che fornisce le informazioni più importanti, la posizione di guida identica a quella di un'auto che assicura un comfort eccellente, mentre la posizione rialzata del sedile garantisce una visibilità ottimale sulla strada. L'accessibilità è semplice e assicurata da un gradino ergonomico in cabina.

Il Nuovo Scudo offre anche una serie completa di funzioni di sicurezza e ADAS come il riconoscimento automatico della segnaletica stradale, la frenata d'emergenza automatica attivata quando è presente un rischio elevato di collisione, Lane Departure Warning, per avvertire il conducente se il veicolo sta uscendo dalla corsia di marcia e Blind Spot Alert che segnala la presenza di veicoli nell'angolo cieco dello specchietto retrovisore durante il sorpasso.

Il veicolo è inoltre dotato di sistemi di segnalazione anticipata degli ostacoli nella direzione di marcia, di avvisi di collisione frontale e di una telecamera posteriore che, offrendo una visione panoramica a 180°, rende più semplici le manovre di parcheggio.

In quanto a configurazioni, quelle possibili per il Nuovo Scudo sono quattro, ovvero Furgone, Furgone Crew Cab, Cabinato con cassone e Combi M1. Tre, invece, i livelli di allestimento: Easy, Business e Lounge. Oltre alla versione elettrica, dotata di un propulsore da 100 kW (136 CV), sono disponibili anche quattro motorizzazioni Diesel: 1,5 litri in versione da 102 o 120 CV con cambio manuale a 6 marce; 2,0 litri da 145 CV con cambio a 8 marce in versione manuale o automatica e la versione da 177 CV, sempre abbinata al cambio automatico a 8 marce.