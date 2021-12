Aston Martin V12 Vantage: primo teaser della coupè sportiva

Dopo la special edition AMR che omaggia l'esperienza in Formula 1, l'Aston Martin Vantage celebra la sua storia tornando al motore V12. Lo ha confermato la casa di Gaydon attraverso il suo profilo Instagram, con un'immagine teaser che mostra parte del frontale. La versione standard della Vantage, rinnovata nel 2018, viene proposta unicamente con motore V8 di origine Amg. Rispetto alle sorelle, la Vantage V12 si distingue per una griglia leggermente più ampia posta al di sopra dello splitter anteriore decisamente più pronunciato. Non sono state divulgate specifiche tecniche, anche se le indiscrezioni circolanti indicano probabile l'adozione del 5,2 litri bi-turbo montato da DB11 e DBS. La potenza dovrebbe toccare i 600 Cv per il massimo dinamismo dell'ultima Vantage termica prima della svolta elettrica, anch'essa già annunciata dalla casa.