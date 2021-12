Morgan: Plus 8 GTR, torna variante V8 ma in soli 9 esemplari

L'operazione Plus 8 GTR, annunciata dalla Morgan nello scorso febbraio, si è concretizzata con la consegna del primo esemplare dell' auto più potente nella storia del brand britannico - con i suoi 375 Cv sviluppati da un V8 di 4,8 litri - al suo acquirente, un cliente danese che ha sborsato la bellezza di 289mila euro.

Altre otto unità sono in preparazione, e con l'esaurimento di questa serie speciale nei primi mesi del 2022 si chiuderà definitivamente il capitolo Plus 8 (cioè quello relativo ai modelli con motore 8 cilindri) che, peraltro, si era già concluso tre anni fa con la serie del 50mo anniversario. Ognuna di queste auto sarà collaudata singolarmente, perché l'omologazione originaria è scaduta e questa ulteriore unicità farà certamente crescere il valore di questa edizione limitata.

La storia della nuova Morgan Plus 8 GTR è davvero curiosa e conferma la specificità dell'azienda di Malvern, che da sempre va avanti guardando indietro. Famosa per aver utilizzato per 4 decenni il legno nella costruzione delle strutture interne della carrozzeria, la Morgan allo stop della produzione della Plus 8 aveva ceduto un lotto di chassis ancora non utilizzati ad un'azienda esterna che li avrebbe impiegati per un suo progetto.

Ma chiusa l'attività di questo costruttore, alla Morgan non è rimasto che riportarli in azienda e varare questa idea, immediatamente accolta con entusiasmo dagli appassionati del brand.

Ed è curioso segnalare che anche il motore arriva dal passato, in quanto appartiene alla serie N2 di Bmw, che era utilizzata nel suv X5 4.8i di seconda generazione, cioè serie E70. Si tratta di un V8 aspirato N62B48 di 4.799 cc che in questa versione eroga 375 Cv, cioè 20 in più della variante dell'X5 e 8 rispetto alle unità che spingevano 550i, 650i e 750i della Casa di Monaco. Da notare che i V8 della serie N2, prodotti tra il 2001 e il 2010, erano già stati impiegati dalla Morgan, ma per la Aero 8 costruita tra il 2001 e il 2008.

Il motore della Plus 8 GTR aziona le ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei marce o una trasmissione automatica a sei rapporti. Oltre che per una rivisitazione del telaio delle 'vecchie' Plus 8, questi nove esemplari - già tutti prevenduti - si distinguono per i rinforzi strutturali richiesti dalla maggiore potenza, per la presenza di cerchi in lega da 18 pollici con bloccaggio centrale Fifteen52 calzati con pneumatici Yokohama Advan Nedua e per diversi aggiornamenti degli elementi aerodinamici. Nuove anche le prese d'aria, così come lo sono gli sfiati nella parte posteriore, compreso il coperchio che sostituisce l'alloggiamento della ruota di scorta.

L'abitacolo è quello tradizionale della Plus 8, ma con arricchimenti e personalizzazioni che sono specifici della piccola serie GTR: nuove porte a 'spalla' alta, sedili racing in fibra di carbonio e cinture di sicurezza incorporate, finiture con elementi a contrasto.