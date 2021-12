Bugatti Sur Mesure: il nuovo reparto per le one-off

Una Bugatti su misura per coniugare prestazioni estreme con il massimo livello di esclusività. Ad inaugurare il programma "Bugatti Sur Mesure" è una "Retro" Chiron Pur Sport, personalizzata con una livrea chiaramente ispirata alla Type 51 che vinse il Gran Premio di Francia nel 1931 guidata da Louis Chiron. È la trama scelta dall'acquirente che l'ha acquistata, tra le innumerevoli disponibili per carrozzeria ed interni. A differenza di altri marchi, il reparto il reparto di personalizzazione Bugatti non produrrà modelli totalmente inediti, ma una reinterpretazione di quelli già a listino. Un team di ingegneri, designer e tecnici esaudirà le richieste dell'acquirente dal progetto iniziale fino alla consegna, passando per la produzione rigorosamente artigianale.



Il reparto nasce infatti per venire incontro alle esigenze dei facoltosi clienti che vogliono distinguersi da chi si accontenta di una versione standard. La Bugatti Retro Chiron Pur Sport è riconoscibile dalla livrea bicolore celeste-nero con il numero 32 dipinto a mano in bella mostra sulle fiancate, mentre una trama creata con il logo EB in rosso si estende dai gruppi ottici anteriori per tutto il cofano. Dettagli che ritroviamo nei rivestimenti interni, come i pannelli porta in rosso ed il numero 32 ricamato sui poggiatesta dei sedili. Hendrik Malinowski, amministratore delegato per le vendite e il marketing di Bugatti, commenta: "Per molti anni abbiamo lavorato con i nostri clienti per creare la loro personale visione dell'auto ipersportiva. È sempre stato un processo altamente personalizzato, ma poiché un numero sempre crescente di nostri clienti richiede una personalizzazione ancora più dettagliata, il lancio di Bugatti Sur Mesure sarà in grado di esaudire i loro desideri con il livello di qualità richiesto ad una Bugatti." In chiusura, Malinowski ha ricordato le origini del brand: "I nostri clienti sono spesso profondamente incuriositi dal lignaggio del motorsport di Bugatti, ed è giusto che la prima commissione di Sur Mesure renda omaggio a una delle nostre grandi icone delle corse. Siamo così presi da questa creazione che intendiamo rendere disponibili molte delle idee di questo cliente a un maggior numero di acquirenti."