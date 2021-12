Volkswagen Amarok, teaser anticipa arrivo del pick-up

Un nuovo teaser anticipa alcune immagini del Volkswagen Amarok che arriverà. Il pick-up di Wolsburg sarà svelato nel 2022 e la fabbrica dove sarà costruito è in Sud Africa. Le immagini ufficiali mostrando un design più evoluto e quasi certamente più vicino a quello del modello di produzione, rispetto alle immagini svelate in passato. Il nuovo VW Amarok condividerà la sua struttura con Ford Ranger, ma presenterà un design diverso, adottando i nuovi temi stilistici di Volkswagen.

Amarok, scomparsa dagli schermi radar dall'agosto 2020 in seguito alla cessazione della sua produzione nello stabilimento di Hannover, in Germania, dopo dieci anni di attività e 800mila unità vendute, fa ora nuovamente parlare di sé. Sono stati pubblicati solo due disegni, dai quali è possibile farsi un'idea guardando le foto del nuovo Ranger di Ford. I due veicoli sono stati oggetto di sviluppo comune e usciranno dallo stesso stabilimento, in Sudafrica.

Lo stabilimento di Silverton, di proprietà di Ford, è stato oggetto di un investimento di un miliardo di dollari all'inizio del 2021 per la produzione di questi due veicoli. Volkswagen assicura tuttavia che il nuovo Amarok sarà dotato del DNA del marchio, garantito da progettisti con sede in Australia e in Europa che hanno provveduto proprio a questo.