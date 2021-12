Range Rover Overfinch, lussuosa 'restomod' da 400mila euro

Molti avevano già sgranato gli occhi leggendo il prezzo della riedizione in chiave elettrica della Range Rover prima serie lanciata qualche mese fa dalla Kingsley Cars Classic, cioè 125mila sterline pari a circa 150mila euro.



Questo è niente però di fronte alla proposta di un altro specialista britannico di restauri ed elaborazioni di auto da collezione, la Overfinch Heritage. Per il 'modico' costo di 318mila sterline (374mila euro) questa azienda propone la ricostruzione in chiave moderna della stessa Range Rover due porte degli Anni '70, prezzo che sale a 342mila sterline (402mila euro) per la variante a quattro porte.

Conosciuta in passato per i suoi interventi di personalizzazione e abbellimento degli interni delle varie serie di fuoristrada Land Rover, la Overfinch si è da qualche tempo specializzata nel settore che viene chiamato 'restomod', termine che deriva dall'unione delle parole restauro e moderno.

Un ambito altamente redditizio - e in cui operano anche grandi brand - che prevede la costruzione ex novo di modelli del passato utilizzando pezzi recuperati e riportati alle condizioni di origine, ma anche di ricambi del tempo, di elementi fabbricati appositamente e addirittura di componenti modernissime (come motori, elettronica e impianti frenanti) inseriti artigianalmente nel progetto 'restomod'.

Così i facoltosi acquirenti della Range Rover Classic by Overfinch possono godere delle prestazioni, del confort, della qualità di guida e della sicurezza di un modello luxury contemporaneo, sfoggiando un'auto da collezione di mezzo secolo fa. L'elenco delle 'meraviglie' moderne comprende un nuovo motore GM 6.2L V8 LT1 (lo stesso della Corvette) con coperchi delle teste in fibra di carbonio, una trasmissione automatica a 8 di rapporto, un radiatore ad alte prestazioni con doppia ventola di raffreddamento elettrica e un impianto frenante Overfinch Performance a 6 pistoncini anteriori e 4 pistoncini posteriori.

Ci sono anche differenziali anteriori e posteriori aggiornati, albero di trasmissione e semialberi per impieghi gravosi, scatola transfer aggiornata con differenziale di bloccaggio a due rapporti, serbatoio carburante maggiorato in acciaio inossidabile e un pacchetto di sospensioni Fastroad che include molle, ammortizzatori e barre antirollio migliorate. Il tutto è completato da ABS, traction control e DSC, oltre che dal sistema di scarico ad alte prestazioni in acciaio inossidabile a doppia uscita realizzato dalla stessa Overfinch.

Senza alterare l'importazione originale della prima generazione della Range Rover, l'abitacolo delle 'restomod' di Overfinch raggiunge - e forse supera - i livelli di eccellenza artigianale tipici delle fuoriserie britanniche, a cominciare dal volante classico Moto-Lita su misura con razze in metallo e corona rivestita in pelle marrone chiaro.

Spiccano i sedili anteriori Recaro rivestiti in pelle Premium Tan con elementi traforati e trapuntate a rombi, poggiatesta con cuciture Heritage Overfinch, pannelli cromati zigrinati per la plancia e il tunnel centrale, elemento questo che ospita il selettore marce e del riduttore e il freno a mano. Le stesse finiture caratterizzano le maniglie interne delle porte e quelle di sostegno, mentre i pannelli della porta e quello della pancia utilizzano elementi in radica di noce fatti a mano.

Davvero lussuoso il rivestimento del padiglione in pelle scamosciata marrone chiaro, materiale usato anche per le alette parasole. Nel bagagliaio - come optional - può essere realizzato un 'ripostiglio' in radica di noce con inserti in frassino oliva da destinare a fucili da caccia o come frigo per champagne con relativi bicchieri. Nel catalogo è previsto anche uno scomparto Humidor appositamente realizzato per gli amanti dei sigari.