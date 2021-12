Jeep Wrangler 4xe, si rinnova per il 2022

Con l'apertura degli ordini per la versione 2022, Jeep Wrangler 4xe si ripresenta in scena rinnovata in alcuni dettagli, green e tecnologica.

Dopo il lancio della scorsa estate, la nuova Wrangler 4xe con tecnologia Plug-in Hybrid rappresenta il 'lasciapassare' del marchio nel percorso verso l'elettrificazione e consente di sfruttare i vantaggi della modalità full-electric a zero emissioni, abbinate alle capacità all-terrain di Wrangler, ulteriormente migliorate e in un silenzio quasi totale, all'insegna del fuoristrada ma in versione eco-friendly. Con l'introduzione del model year 2022, il 100% della gamma Wrangler è offerto esclusivamente in versione ibrida plug-in nei mercati europei con guida a sinistra.

Una delle principali novità sulla gamma Wrangler MY22 è il resistente parabrezza in Gorilla Glass di Jeep Performance Parts disponibile direttamente dalla fabbrica. Il vetro Gorilla Glass di Corning (di serie su Rubicon e a richiesta su Sahara) utilizza la stessa tecnologia di irrobustimento chimico degli schermi dei telefoni cellulari. La combinazione di uno strato interno ultrasottile in Gorilla Glass e di uno strato esterno più spesso del 52% rende questo parabrezza leggero, robusto e fino a tre volte più resistente alle potenziali scheggiature, crepe e fratture causate da pietre e detriti durante la guida in off-road.

Nuove anche le livree pensate per il 2022, con inedite vernici che vanno a completare il catalogo di colori di Wrangler: si tratta del Silver Zynith Metallic Clear Coat e del High Velocity Metallic Clear Coatm in aggiunta a Black, Bright White, Firecracker Red, Granite Crystal Metallic, Sting-Gray, Hydro Blue, Snazzberry e Sarge Green (le ultime due sono disponibili solo per la versione Sahara). Tutte le soluzioni cromatiche possono essere abbinate alle numerose configurazioni del tetto, tra soft top o hard top, nero o in tinta, a seconda dell'allestimento. Inoltre le livree Tuscadero e Gobi in edizione limitata andranno ad arricchire il catalogo Jeep di vernici speciali.

La versione ibrida plug-in 4xe dell'icona Wrangler è anche il modello più connesso di sempre, con una suite di applicazioni che permette di controllare varie funzioni del veicolo a distanza. Mediante l'applicazione mobile 'My Uconnect', i clienti possono accedere a numerosi servizi per gestire in maniera semplice e veloce lo stato e la manutenzione del veicolo, la ricerca di stazioni di ricarica ed eventuali difficoltà o emergenze come il furto. Anche le prestazioni sono state ottimizzate, con un'erogazione fino a 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm. La trazione 4x4, in modalità 'pure electric', consente un controllo ai bassi regimi mai visto prima e un'autonomia che può superare i 50 km (nel ciclo urbano WLTP) nella guida a zero emissioni, ovvero quanto basta per un 'normale' uso quotidiano in città. Il sistema di propulsione della Jeep Wrangler 4xe combina due motori elettrici, un motore da 2,0 litri e un cambio automatico a otto velocità.