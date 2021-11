Kia EV6, rivoluzionario crossover elettrico arriva in Italia

A pochi mesi dal debutto dinamico sotto il sole dell'Andalusia, il crossover elettrico Kia EV6 arriva in Italia - sotto la pioggia di una Milano quasi invernale - aggiungendo alle qualità dinamiche e alla grande funzionalità un 'valore' che sarà sicuramente apprezzato dai clienti (saranno circa 600 nel primo anno di commercializzazione) che potranno guidarla per primi, quello delle soluzioni di acquisto.

Per EV6 Kia Italia ha fissato un listino che parte dai 49.500 euro della versione Air RWD 229 Cv con 528 km di autonomia e arriva ai 69.500 euro della GT trazione integrale da 585 Cv e 400 km di autonomia, per un totale di 4 varianti della EV6 personalizzabili con i pack Comfort (2.250 euro) per le versioni Air e Techno & Comfort (700 euro) per il livello GT-Line.

In questo ambito è davvero interessante la proposta di K-Lease che per il crossover EV6 Air RWD con Comfort Pack e vernice metallizzata prevede un anticipo di 9.950 euro e, a fronte di un Ecobonus di 6.000 euro, 36 canoni da 399 euro al mese (Iva inclusa) con Tan 2,99%. Tutte le varianti della gamma EV6 comprendono naturalmente il programma 7+7+7 che riguarda una garanzia di 7 anni con chilometraggio illimitato e la manutenzione programmata a costo zero per lo stesso periodo di tempo.

Tante novità su cui Kia Italia non si è limitata ad accendere il riflettori: EV6 per il debutto nel nostro mercato è diventata anche una installazione di light design firmata dai due architetti Ludovica Serafini e Roberto Palomba che lavorando con l’agenzia Innocean Italy e lo Studio PS+a hanno voluto esaltare l’essenza del crossover elettrico di Kia. Le linee dell’auto sono così state trasformate in un flusso luminoso che richiama visivamente le scie generate nel movimento, ottenendo una scultura interattiva dall’alto impatto evocativo.

Primo modello Kia ad essere stato sviluppato sulla piattaforma elettrica E-GMP del Gruppo Hyundai (di cui fa parte Kia) EV6 porta in dote alla clientela italiana anche una importante seri di vantaggi collegati alle diverse opportunità di ricarica, e quindi aggiunge un ulteriore 'incentivo' al passaggio alla mobilità 100% elettrica.

Grazie ad un accordo stipulato con Enel X, per il primo anno di possesso di EV6 fare il 'pieno' di energia alle colonnine Hyper Fast Charge costa solo 32,5 euro (0,42 euro/kWh) contro la spesa di 61 euro (0,79 euro/kWh) delle normali condizioni Juice Pass. Ancora più conveniente collegare EV6 ad una delle 78 colonnine Ionity Hyper Fast Charge in Italia: in questo caso si pagano 0,29 euro per kWh e il pieno costa 22 euro, mente la tariffazione Ionity Direct comporterebbe una spesa di 0,79 euro per kWh e quindi 61 euro per il pieno.

Utilizzando la App Kia Charge Plus - anch'essa gratis per il primo anno - si può collegare il cavo in dotazione ad una rete di operatori convenzionati che conta su 260mila punti in Europa di cui 17mila in Italia, e ottenere ricariche a tariffe agevolate da 0,35 euro per kWh.

Al riguardo va ricordato che disponendo di una tecnologia elettrica a 800 Volt EV6 permette di passare, al momento del rifornimento di energia e in presenza di un impianto adeguato che erogghi almeno 250 kW, dal 10 all'80% di carica della batteria in soli 18 minuti, davvero il tempo di un caffé.

Come abbiamo avuto modo di verificare durante il test attorno a Milano, prestazioni e autonomia sono direttamente collegate alla versione utilizzata (la più potente GT con due motori per complessivi arriva a un valore di omologazione di 400 km mentre la più 'tranquilla' Air da 229 Cv sfiora i 530 km) e allo stile di guida. In questa 'sfida' a risparmiare energia - atteggiamento tipico di chi si siede al volante in un Bev - aiuta parecchio la presenza del selettore della modalità di guida con le posizioni Eco, Normal, Sport e Snow.

In ambito cittadino, ad esempio, viaggiare in Eco e imparare a sfruttare a fondo l'ultima generazione del sistema di frenata rigenerativa di Kia, lascia spazio al raggungimento di prestazioni 'green' davvero interessanti.

Tra l'altro la frenata rigenerativa viene azionata dalle levette poste dietro il volante, in modo da dare la libertà di cambiare - anche a seconda del traffico e del tipo di strada - l’intensità di intervento. E' possible scegliere tra 6 livelli di frenata rigenerativa (nessuno, da 1 a 3, i-PEDAL o modalità automatica), a seconda del livello di recupero energetico desiderato, con la comodità della posizione i-PEDAL che consente di arrestare dolcemente l'EV6 senza premere il pedale.

Apprezzabile, nelle versioni AWD a quattro ruote motrici il sistema Disconnector Actuator System (DAS) che assicura un passaggio automatico e graduale della coppia tra la modalità RWD e quella AWD senza richiedere uno switch manuale da parte del guidatore. Quando il sistema non rivela la necessità di avere la trazione integrale, il sistema passa in modo automatico in RWD e questo evita il carico di trascinamento delle ruote anteriori. Grazie a questa soluzione l'efficienza energetica può essere migliorata di circa l'8%.