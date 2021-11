Nuova Volkswagen T-Roc: aperti gli ordini

A distanza di pochi giorni dalla presentazione del restyling, Volkswagen ha comunicato prezzi e apertura degli ordini per la rinnovata T-Roc. Come già anticipato, la T-Roc restyling presenta novità estetiche concentrate nel frontale, mentre gli interni presentano rivestimenti più curati in aggiunta novità in tema di connettività. Il muso della nuova T-Roc è caratterizzato da nuovi gruppi ottici Matrix Led IQ.Light, uniti da una banda a led che attraversa la mascherina ridisegnata, al di sopra del nuovo paraurti. I proiettori posteriori sono ora dotati di indicatori di direzione dinamici. All'interno troviamo qualità dei materiali, sia su quello della connettività.

Con l'aggiornamento cambia anche la struttura degli allestimenti: si parte con Life, a salire troviamo la più tecnologica Style e la sportiva R-Line. La gamma italiana della Nuova T-Roc è proposta a prezzi di listino da 26.600 Euro per la versione equipaggiata con motore 1.0 TSI da 110 CV in allestimento Life. Il resto della gamma motori, tutti sovralimentati, include il 1.5 TSI da 150 CV, il Diesel 2.0 TDI SCR da 115 o 150 CV; questi ultimi sono disponibili anche con la trazione integrale 4MOTION.

Con la formula finanziaria Progetto Valore Volkswagen (PVV) 36 mesi, la Nuova T-Roc 1.0 TSI nel ricercato allestimento Style è invece disponibile da 229 Euro al mese. L'arrivo nelle Concessionarie Volkswagen della Nuova T-Roc è programmato a marzo 2022.