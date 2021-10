Audi: R8 V10 performance RWD, vera supercar dal dna racing

Si è aperta anche in Italia la prevendita della nuova Audi R8 V10 performance RWD. La supercar a trazione posteriore della casa dei quattro anelli può contare sulla potenza del motore V10 5.2 FSI aspirato, che per l'occasione è stato portato a 570 CV e 550 Nm di coppia. In sostanza, la nuova arrivata, disponibile in configurazione coupé e spider, è l'Audi più simile a un'auto da corsa, anche per via della condivisione di oltre il 60% dei componenti con la racing car Audi R8 LMS GT4.



La vettura può contare su di un'iniezione di potenza di 30 CV e 10 Nm in aggiunta rispetto al precedente modello, oltre che su dotazioni che ne rafforzano le sensazioni del pilota e l'efficacia nella guida più sportiva. Il V10 5.2 FSI a collocazione centrale le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi raggiungendo una velocità massima di 329 km/h, mentre la variante Spyder è accreditata di uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una punta massima di 327 km/h. Prestazioni cui contribuiscono la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, adattata in funzione della trazione posteriore, il differenziale meccanico autobloccante e il peso a vuoto di, rispettivamente, 1.590 e 1.695 kg. Analogamente alle altre versioni in gamma, Audi R8 V10 performance RWD adotta la scocca Audi Space Frame in alluminio e materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio.

L'assetto ha una taratura specifica, così come l'elettronica è sviluppata in funzione della trazione posteriore. Sono possibili drift controllati qualora il conducente selezioni il programma dynamic del sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select (di serie) e attivi la modalità sportiva dell'ESC. Lo schematismo delle sospensioni a doppio braccio triangolare in alluminio, così come la disponibilità dell'assetto sportivo performance con barra antirollio anteriore in alluminio e carbonio misto a poliuretano termoplastico (CFRP), confermano poi il dna 'corsaiolo' della vettura, mentre lo sterzo elettromeccanico, di serie e tarato appositamente per l'abbinamento alle 2WD, vede la servoassistenza variare in funzione dell'andatura e del setup selezionato mediante l'Audi drive select.

Il design è ispirato alla versione GT4 da competizione ed è caratterizzato dal single frame in nero opaco e dai listelli verticali che suddividono le ampie prese d'aria frontali.

Disponibili su richiesta anche i pacchetti per un look nero ampliato con anelli Audi e loghi anch'essi dalla finitura lucida total black. Alla base dell'estremità del cofano anteriore sono presenti tre fessure piatte che richiamano le Audi Sport quattro degli Anni '80, icona del marchio. Audi R8 V10 performance RWD raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del primo trimestre del 2022 con prezzi da 168.650 euro per la variante Coupé, da 181.950 euro per la versione Spyder.