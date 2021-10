Volvo XC40: autonomia ottimizzata con l'App Range Assistant

I 421 Km di autonomia massima accreditati alla Volvo XC40 Recharge potrebbero aumentare con una semplice App. Si chiama Range Assistant, ed è stata rilasciata in versione beta nell'ambito dell'ultimo aggiornamento software over-the-air per le Volvo dotate dell'infotainment con sistema operativo Android Automotive. Grazie all'aggiornamento, chi guida una Volvo 100% elettrica può anche aspettarsi una autonomia più estesa grazie all'ottimizzazione della gestione intelligente della batteria, della capacità di rigenerazione, oltre a un timer più intelligente per il precondizionamento delle batterie. L'app Range Assistant aiuta gli automobilisti a tenere sotto controllo l'autonomia disponibile della loro Volvo elettrica, grazie ad una gestione intelligente dell'energia completa di consigli sullo stile di guida da adottare per migliorare l'efficienza.

L'applicazione, integrata nel sistema di infotainment basato su Android, mostra informazioni chiare e precise sull'autonomia residua stimata e sul consumo di energia in tempo reale. Inoltre, consente di capire quali sono i fattori chiave che influiscono sulla percorrenza. Tra le funzionalità c'è la possibilità di regolare automaticamente il sistema di climatizzazione così da migliorare l'autonomia di marcia, particolarmente utile nei viaggi più lunghi in quanto riduce la necessità di soste per la ricarica. Volvo Cars continuerà a sviluppare l'app fino al rilascio della versione definitiva, introducendo ulteriori funzionalità. Come accennato, sarà resa disponibile tramite l'ultimo aggiornamento software over-the-air ai possessori di XC40 Recharge e sarà installata sulla C40 Recharge sin dall'inizio della produzione.

"Attraverso lo sviluppo interno del software e gli aggiornamenti over-the-air riusciamo a migliorare costantemente le nostre auto, garantendo ai possessori di una Volvo elettrica che la loro vettura rimanga sempre aggiornata", ha dichiarato Sanela Ibrovic, responsabile della Connected Experience presso Volvo Cars. "La app Range Assistant è un ottimo esempio di come il rapido sviluppo e l'implementazione di nuove funzionalità possano migliorare l'esperienza del cliente Volvo quotidianamente". I proprietari della XC40 verranno avvisati tramite l'app Volvo Cars dell' aggiornamento software programmato; potranno così seguire l'avanzamento del processo di download e installazione tramite le notifiche dell'app. Il rilascio di quest'ultimo aggiornamento software è imminente e si prevede che tutti i modelli interessati saranno aggiornati entro la fine di ottobre.