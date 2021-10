Honda e:N Series, nuova gamma 'green' specifica per la Cina

Honda e:N Series, gamma green specifica per mercato Cina Presentati primi ibridi per 2022 e concept futuribili 100% elettriche Honda intensifica l'offensiva di prodotto destinato all'importante mercato cinese e lo fa con una nuova gamma specifica denominata e:N Series. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa virtuale in cui oltre alle tappe della strategia di elettrificazione in Cina ha anche mostrato in prima mondiale i due modelli elettrificati Honda di produzione pianificati per il prossimo anno e tre concept di innovative auto elettriche a marchio e:N.

Si tratta di un suv, un GT e un coupé - che faranno parte del portfolio cinese delle due Jv (GAC Honda e Dongfeng Honda) fra 5 anni e che cresceranno fino ad una gamma di 10 diversi modelli elettrici entro il 2030.

Il logo e:N debutterà già nella primavera del prossimo con i due modelli e:NS1 ed e:NP1 con la creazione di aree e:N Series all'interno delle concessionarie esistenti e, più avanti, con il lancio di concessionarie e:N dedicate nelle città più importanti. uanto annunciato rientra nella strategia di elettrificazione in tutti i principali mercati, inclusa la Cina, che Honda ha annunciato ad aprile. L'azienda punta ad aumentare il rapporto tra veicoli elettrici e FCV all'interno delle vendite complessive al 40% entro il 2030, all'80% entro il 2035, e quindi al 100% entro il 2040.

Per raggiungere questi obiettivi in modo rapido e costante Honda non introdurrà più nuovi modelli a benzina in Cina, dopo il 2030 ed 'elettrizzerà' tutti i nuovi modelli in arrivo sul mercato, con sistemi di propulsione ibridi e 100% elettrici.

Il nome 'e:N' - spiega la Casa giapponese - rappresenta il desiderio di Honda di dare energia alle persone che stanno cercando di contribuire di propria iniziativa a questa era di elettrificazione. La 'e:' deriva da 'e:Technology' che è il nome del marchio collettivo per le tecnologie di elettrificazione di Honda con cui il Gruppo si impegna per la neutralità del carbonio. La lettera 'N' sta per 'Nuovo/Successivo', che rappresenta la nuova creazione di valore per la prossima generazione di mobilità.

Nella stessa conferenza Honda non ha escluso che la gamma di questi inediti modelli elettrici 'made in China' possa costituire anche la base per un programma di esportazioni globali, Stati Uniti ed Europa compresi.