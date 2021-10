Nuovo Ford Tourneo Connect, il multiuso spazioso e versatile

Ford svela il nuovo Tourneo Connect, il multi-activity vehicle che risponde alle esigenze quotidiane più disparate, per il lavoro e il tempo libero. Interni confortevoli e flessibili, sette posti e la possibilità di scegliere tra due lunghezze sono gli aspetti principali di questa vettura, ora con abitacolo intelligente e connesso.

Al loro esordio su Tourneo le ultime tecnologie del cockpit digitale e un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida.

Arrivano anche la trazione integrale e la trasmissione automatica (optional per la versione a benzina), con una gamma ampliata con nuovi propulsori benzina e diesel.

All'esterno, il nuovo Tourneo Connect assume il design delle ultime vetture Ford con un frontale ridisegnato con linee forti e scolpite dall'impressione sportiva.

Dettagli premium per la serie Active: ispirata ai SUV, ha cerchi in lega da 17 pollici con finitura bicolore. Dieci le tonalità di vernice, con il nuovo Boundless Blue colore di lancio.

Il resto della gamma in alternativa include l'allestimento Sport, con strisce sul cofano, paraurti più dinamico, cerchi in lega scura da 17 pollici, e il Titanium, con dettagli cromati satinati, vetri oscurati, cerchi in lega da 16 pollici.

Sul cruscotto di tutti i modelli Tourneo Connect un touchscreen da 10 pollici con i comandi per la navigazione, l'audio e il clima dell'abitacolo, mentre altre funzioni come la connessione allo smartphone sono raggruppate in sottomenu per non distrarre durante la guida. Optional un display digitale avanzato al posto del tradizionale quadrante, di serie sui modelli Sport.

I clienti Tourneo Connect possono accedere da remoto a maggiori informazioni utilizzando le app per smartphone FordPass o FordPass Pro.

Tutti i modelli sono dotati di serie di una trasmissione manuale a sei marce. Il cambio automatico a doppia frizione PowerShift è a sette velocità e può essere dotato dell'Intelligent Adaptive Cruise Control con Lane Centring che fornisce una guida assistita per le funzioni di accelerazione, frenata e sterzata. Di serie il freno di stazionamento elettrico.

La gamma di motori turbo a quattro cilindri comprende un motore a benzina EcoBoost da 1,5 litri che sviluppa 114 CV e 220 Nm di coppia e due diesel EcoBlue, rispettivamente da 122 CV e 320 Nm di coppia, o 112 CV e 280 Nm di coppia. La Casa dichiara un consumo di carburante di 4,9 l/100km ed emissioni di CO2 di 127 g/km (WLTP).

Entrambi i motori diesel sono dotati di un sistema "twin-dosing" (doppio-dosaggio) che inietta AdBlue a monte di due catalizzatori selettivi per aiutare a ridurre gli ossidi di azoto.

La trazione integrale è disponibile sui modelli dotati del motore diesel EcoBlue da 2,0 litri 122 CV con cambio manuale a sei velocità e non compromette lo spazio interno o l'altezza di carico.