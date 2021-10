MG, novità d'autunno tra Marvel R Electric e altro

Si apre una nuova fase per MG, che ha appena svelato novità a proposito di tre diversi modelli. Due di essi sono in arrivo negli MG Store europei dalla fine di questo mese, ovvero la nuova MG Marvel R Electric e la rinnovata MG ZS EV con un'autonomia significativamente maggiore e ancora più tecnologia. Il lancio sul mercato della nuova MG5 Electric, la prima station wagon 100% elettrica al mondo, è previsto per il primo trimestre 2022. Molti nuovi dettagli su questi nuovi modelli sono stati comunicati ieri nel corso del MG Autumn Event.



Se anche per MG la chiara missione è quella di rendere la mobilità elettrica accessibile agli automobilisti, la nuova MG Marvel R Electric, la rinnovata MG ZS EV e la nuovissima MG5 Electric, confermano gli obiettivi della casa automobilistica.

La Marvel R Electric è il SUV di punta del marchio e il più grande e elegante SUV nella gamma MG, con interni spaziosi e raffinati.

A seconda del mercato, i clienti possono scegliere tra tre livelli di allestimento (Comfort, Luxury e Performance) e due varianti di motorizzazioni e trazioni avanzate (RWD e AWD). La nuova MG Marvel R Electric sarà disponibile negli MG Store dalla fine di questo mese con prezzi per l'Europa a partire da 39990 euro per la versione Comfort.

Un'altra novità di MG che sarà lanciata questo mese è la nuova MG ZS EV, che sarà offerta con una scelta di due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e due varianti di batteria.

La batteria Long Range da 70 kWh sarà disponibile fin dal lancio sul mercato, offrendo un'autonomia di 440 km (WLTP) rispetto ai 263 km dell'attuale modello. In una fase successiva, sarà disponibile anche una batteria Standard Range da 50,3 kWh con un'autonomia di 320 km (WLTP).

Oltre alla maggiore capacità della batteria, la nuova MG ZS EV può anche caricarsi più velocemente. La versione Long Range è equipaggiata di serie con una trifase da 11 kW a bordo. Inoltre, come la Marvel R Electric, ogni MG ZS EV è ora dotata del nuovo sistema di connettività MG iSMART.

MG5 Electric è invece la prima station wagon completamente elettrica al mondo con interni spaziosi, pratici e innovativi.

Generoso lo spazio per i bagagli di 479 litri, che può essere ampliato fino a quasi 1400 litri con i sedili posteriori abbattuti. Inoltre, come la Marvel R Electric e la ZS EV, la MG5 Electric sarà disponibile con il sistema di connettività MG iSMART che include di serie l'app per smartphone.

La SW arriverà negli MG Store nel primo trimestre del 2022, con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e prezzi di partenza per l'Europa inferiori a 30mila euro.