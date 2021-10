Audi R8 V10 Performance RWD, 'racing' prestata alla strada

E' un V10 'quasi' da competizione, il motore che muove la nuova Audi R8 V10 performance RWD. Derivata direttamente dalla versione da pista R8 LMS GT4, la performance RWD può contare sulla trazione posteriore e su tutta la potenza del propulsore 5.2 FSI aspirato, portato per l'occasione fino a 570 CV e 550 Nm di coppia. Pensate ad hoc anche la taratura dell'assetto e dell'elettronica, adattata quest'ultima in funzione delle due ruote motrici, per drift controllati e tanto divertimento al volante.



La R8 RWS, prima serie della supercar dei quattro anelli a trazione posteriore, ha debuttato nel 2018 in edizione limitata a 999 esemplari, per celebrare la vittoriosa esperienza del marchio nelle competizioni Gran Turismo, in modo particolare nelle categorie GT3 e GT4. Con l'entrata a listino della nuova generazione della sportiva dei quattro anelli, Audi R8 2WD ha assunto la denominazione RWD (Rear Wheel Drive), divenendo un modello permanente in gamma. A caratterizzare il modello è la reale condivisione di oltre il 60% dei componenti con la racing car R8 LMS GT4, motivo per cui la R8 V10 RWD è ad oggi l'Audi più simile a un'auto da corsa. Grazie all'introduzione della variante performance, la supercar tedesca può contare su di un'ulteriore iniezione di potenza, quantificata in +30 CV, e di coppia, oltre che su numerose dotazioni che ne rafforzano il DNA sportivo.

Disponibile nelle configurazioni Coupé e Spyder, la nuova incarnazione della R8, grazie al V10 5.2 FSI a collocazione centrale, può scattare da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi raggiungendo una velocità massima di 329 km/h, mentre la variante Spyder è accreditata di uno 0-100 km/h in 3,8 secondi e una punta massima di 327 km/h. Prestazioni cui contribuiscono la trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti, adattata in funzione della trazione posteriore, il differenziale meccanico autobloccante e il peso a vuoto di, rispettivamente, 1590 e 1695 kg. Analogamente alle altre versioni in gamma, Audi R8 V10 performance RWD adotta la scocca Space Frame in alluminio e materiale plastico rinforzato con fibra di carbonio.

La nuova R8 V10 performance RWD sarà ordinabile dal 21 ottobre e disponibile in dieci colorazioni, tra le quali la tinta Blu Ascari metallizzato, fino ad oggi riservata alla R8 V10 performance quattro. Il pacchetto design R8 performance, a richiesta, include i rivestimenti in Alcantara e pelle total black con cuciture a contrasto blu e gli inserti in carbonio lucido. Nelle concessionarie italiane arriverà nel corso del primo trimestre del 2022.