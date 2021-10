Honda Civic Type R, è quasi pronta nuova edizione 2022

Con alcune immagini ufficiali di prototipi camuffati con pellicole adesive optical, Honda ha confermato l'imminente debutto Civic Type R 2022, un modello molto atteso dagli appassionati e che è anche la base per costruire le auto da gara della Casa giapponese (nascono tutte alla italiana Jas ad Arluno alle porte di Milano) che partecipano con successo ai vari campionati WTCR nel mondo.

Una Type R 'pronta per i test del Nürburgring' è anche apparsa per la messa a punto sul celebre circuito e queste immagini - assieme alle ultime diffuse dalla stessa Honda - svelano che l'auto non sarà radicalmente diversa dal suo predecessore dal punto di vista della carrozzeria. Si notano un diverso montaggio rialzato per lo spoiler, un labbro più piccolo sul bagagliaio (che non sembra più sezionare il lunotto) e una linea di spalla più bassa.

Nuova anche la linea del cofano e - come anticipato dalla presentazione della Civic berlina in vista del suo lancio sul mercato europeo nel 2022 - anche i gruppi ottici anteriori. Come riferisce il magazine Autocar, non ci sono ancora informazioni definitive sul tipo di propulsore che equipaggerà la nuova Civic Type R.

I piani di 'transizione eco' di Honda sono stati accelerati lo scorso anno con l'obiettivo di elettrificare tutte i modelli europeei entro il 2022, ma questa strategia dovrebbe riguardare solo i prodotti 'mainstream' del marchio. C'è quindi rla possibilità che la Type R vada avanti per il momento con una versione aggiornata e migliorata dell'attuale turbo quattro cilindri da 2,0 litri, che eroga 316 Cv e permette - col modello stradale - uno scatto 0-100 in 5,8 secondi e una velocità massima superiore a 270 chilometri all'ora.