Bentley Mulliner, tornano in scena i colori storici

Per celebrare il recente settantesimo anniversario del dipartimento di design di Bentley a Crewe, il team di Mulliner ha cercato negli archivi e ha identificato una serie di vernici per gli esterni che risalgono agli anni '30. Quattro di questi colori, ovvero Tortora, Claret, Old English White e Oxford Blue, sono ora a disposizione dei clienti che intendono dare alla propria vettura un tocco classico, in stile vintage. La squadra ha anche individuato più di 15 colori che sono disponibili da oltre 50 anni. I clienti possono oggi sceglierne uno tramite la Personal Commissioning Guide di Mulliner.



I quattro colori delle vernici, che fanno parte della tavolozza Mulliner ed Extended, rappresentano 30 anni di storia e ricerca dei colori, compreso quello scelto da una delle Bentley più iconiche di sempre, la R Type Continental. Il colore Grey è uno dei colori più longevi di Bentley e fa parte della gamma di colori Extended, che risale alle Bentley Derby degli anni '30. Creato appositamente per la Bentley Golden Jubilee di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, il Claret è un colore a due tonalità ispirate dal Royal Claret, colore utilizzato su tutte le Royal Bentley dagli anni '40.

L'Old English White di Mulliner risale agli anni '50, mentre l'Oxford Blue è stato creato per la prima volta negli anni '60 e poi rilanciato come parte della serie Diamond nel 1998. I clienti che cercano un'ulteriore personalizzazione possono rivolgersi al servizio Personal Commissioning Guide di Mulliner.

Con colori aggiuntivi che hanno tutti un significato storico, i clienti possono facilmente trovare il proprio colore ispirato al patrimonio stoico del marchio.