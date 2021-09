Škoda: Fabia, la piccola di casa è diventata 'grande'

A ventidue anni dal suo debutto, Škoda Fabia cambia marcia e alza la posta. Per la sua quarta generazione, la 'piccola' della casa boema cambia praticamente tutto a parte il nome, che rimane in segno di continuità con una tradizione. E' più spaziosa, aerodinamica e ha tutto quello che serve per garantire quel comfort più da segmento C che da B compatta. A giocare il ruolo da protagonista nello sviluppo della nuova Fabia ci ha pensato la nuova piattaforma modulare MQB-A0 del Gruppo Volkswagen, la stessa di Audi A1, Seat Ibiza e, per restare in casa Škoda, della sorella maggiore Kamiq. Il risultato è una vettura più spaziosa, con numerosi sistemi avanzati di sicurezza e assistenza, il tutto condito da tutti quegli accorgimenti di funzionalità caratteristici del marchio e da un approccio ai prezzi competitivi. "Nuova Fabia è il modello di accesso perfetto per la nostra gamma - ha raccontato Thomas Schäfer, CEO di Škoda Auto - e abbiamo unito tipiche caratteristiche Škoda, come spazio abbondante, alti livelli di qualità e sicurezza e un eccellente rapporto qualità prezzo, con un design emozionale e il coefficiente di resistenza aerodinamica (cd) più basso del segmento". E sulla ricerca in termini di aerodinamica, su Fabia la casa ha investito molto, anche per consentire di ridurre i consumi di un modello che, nel corso della sua storia e attraverso tre generazioni, ha venduto qualcosa come 4,5 milioni di esemplari.



Nata per essere mossa da propulsori a benzina, Fabia non avrà un futuro elettrico e nemmeno a metano. Non è prevista, al momento, nemmeno la versione wagon come nelle generazioni precedenti. Quanto a dimensioni, con i suoi 4108 mm, Škoda Fabia supera i quattro metri per la prima volta e il bagagliaio ha guadagnato altri 50 litri, arrivando ad una base di partenza di 380 litri. Da fuori, a suggerire la nuova linea dell'auto ci pensano i fari affilati e le luci posteriori con tecnologia LED.

Gli interni sono stati completamente ridisegnati, con una plancia simmetrica e con un display centrale indipendente, strumentazione digitale opzionale, infotainment e connettività al passo coi tempi.

Al lancio in Italia, previsto per novembre, Fabia sarà disponibile con i due allestimenti Ambition, l'entry level, e Style. Cinque sono invece le motorizzazioni a benzina, MPI (anche per neopatentati) e TSI, previste, che vanno dai 65 CV ai 150 CV (anche se il 1.5 TSI 150 CV non sarà disponibile in Italia). I modelli che erogano fino a 95 CV sono dotati di cambio manuale a 5 marce, mentre per il 1.0 TSI da 110 CV è possibile scegliere tra cambio manuale a 6 marce e DSG a 7 rapporti. I prezzi partono dai 16.900 euro della MPI Ambition e arrivano ai 22.100 della TSI Style DSG.