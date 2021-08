Bronco Riptide 2021, dedicato ai surfisti della California

Se si potesse scegliere una colonna sonora per ogni nuova auto, nel caso di Bronco Riptide 2021 - il concept pensato e progettato per vivere l'outdoor, il mare e le spiagge della costa californiana - la scelta non potrebbe che cadere su Surfer Boy cantato negli Anni '60 dai BeeGees.

Bronco Riptide 2021, del resto, non fa altro che trasportare nei nostri anni i temi che erano cari agli appassionati di surf e degli stili di vita della (e di divertimento) della West Coast. Seguendo i concept Bronco OG e Bronco + Filson Wildland Fire Rig dello scorso anno, il nuovo Riptide è progettato per offrire il massimo contatto con il vento e il sole.

Eliminato il tetto, rimosse le porte - sostituite con elementi tubolari ad hoc - e montato sul roll bar a gabbia un doppio supporto per tavole da surf, Riptide è perfetto per muoversi sulla costa in compagnia con gli amici e per trasportare le attrezzature per lo sport.

L'esterno verniciato in Velocity Blue è pensato per evocare le tonalità dell'oceano mentre i sedili sono rivestiti in resistente vinile di tipo nautico in Black Onyx e Dark Space Grey e i pavimenti protetti da tappetini lavabili in gomma. "Volevamo che questo progetto Riptide dimostrasse come i clienti Bronco possono personalizzare il loro veicolo - ha affermato Missy Coolsaet, designer responsabile colour & trim di Bronco - consentendo a diversi tipi di clienti di visualizzare cosa potrebbero voler fare con il loro futuro suv".

Basato sul Bronco a quattro porte 2021 con pacchetto Sasquatch, per offrire prestazioni ancora più Built Wild, Riptide è dotato di pneumatici per terreni fangosi da 35 pollici montati su ruote da 17 pollici con anelli di bloccaggio Ford Performance opzionali che permettono il bloccaggio degli assi anteriore e posteriore.

E' stato aggiunto anche un sistema di sospensione rialzato con ammortizzatori a corsa lunga Bilstein, oltre all'esclusivo Bronco Terrain Management System con sette Goat Modes progettati per garantire il superamento di qualsiasi tipo di terreno.

Presenti molti accessori Ford disponibili presso le concessionarie come il top parasole in rete Bimini Bestop, un portabiciclette Yakima e una barra luminosa Rigid a Led. Riptide evidenzia invece un paraurti anteriore in acciaio realizzato ad hoc per questo prototipo, conferisce al veicolo del progetto Bronco Riptide una maggiore durata e capacità Built Wild, come sono state costruite artigianalmente i prototipi delle traverse che - imbullonati al roll bar - mostrano come i portapacchi possono essere facilmente montati senza interferire con le capote.

Dotato di un motore benzina EcoBoost da 2,7 litri con cambio automatico SelectShift a 10 velocità con Trail Control, Trail One-Pedal Drive e Trail Turn Assist, Bronco Riptide unisce le capacità dinamiche su strada e in off-road al suo design ispirato alla natura.