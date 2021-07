IAA Monaco, Mercedes protagonista con 8 anteprime

Otto anteprime e la première di cinque modelli completamente elettrici.

All'IAA Mobility di Monaco, in programma dal 7 al 12 settembre, Mercedes-Benz presenta la sua gamma per la mobilità elettrica, dalle compatte alle berline di lusso ad alte prestazioni, passando per i veicoli multispazio (MPV).

La casa di Stoccarda mette in campo tutta la forza dei sub-brand per sottolineare la sua determinazione a 'Lead in Electric', ovvero essere leader della mobilità elettrica.

Mercedes-Benz, Mercedes-EQ, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach e smart arrivano alla IAA Mobility con un totale di otto anteprime. Cinque di questi sono modelli completamente elettrici, più un ibrido ad alte prestazioni.

A Monaco è prevista l'anteprima mondiale dell'IAA: l'EQE, un concept che preannuncia l'ingresso di Mercedes-Maybach nell'era della mobilità elettrica e la prima berlina di lusso elettrica a batteria di Mercedes-AMG. Inoltre, sarà presentata in anteprima europea l'EQB. Al debutto anche una show car firmata smart, che offre uno spaccato del primo veicolo della sua nuova generazione di modelli completamente elettrici.

Nel dettaglio, al salone tedesco debutta in anteprima la EQE, la berlina business elettrica, sportiva e con elevati livelli di comfort. La prima berlina di lusso elettrica a batteria di Mercedes-AMG è, invece, il chiaro impegno del marchio a fondere modelli completamente elettrici con il caratteristico Dna AMG. Questo vale non solo per le prestazioni, ma soprattutto per la sua gestione coinvolgente ed emotiva. Con il concept di Mercedes-Maybach la casa di Stoccarda mostra una prima e inequivocabile impressione di come la tradizione centenaria del massimo lusso automobilistico possa essere portata avanti in una nuova era. Con i suoi sette posti EQB è l'unico suv premium a vantare questa caratteristica, che la rende perfetta per molteplici utilizzi quotidiani, dopo la sua anteprima in Cina, proprio a Monaco farà il suo debutto europeo.

Inoltre, Mercedes-AMG presenterà il primo ibrido ad alte prestazioni di Affalterbach con il bagde tecnologico E Performance. Altre anteprime includono la Classe S Guard e la prima Classe C All-Terrain, che affronta strade dissestate e maltempo con estrema facilità.

Al posto della tradizionale conferenza stampa sullo stand della fiera, sarà possibile seguire la media night in diretta streaming il 5 settembre dal Mercedes-Benz Center di Monaco. Ad indicare la strada per realizzare i 'world's most desirable electric vehicles' saranno Ola Källenius, ceo di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG e responsabile marketing e vendite e Markus Schäfer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG, responsabile della ricerca del gruppo Daimler e COO di Mercedes-Benz Cars, insieme a Philipp Schiemer, Head of Top End Vehicle Group di Mercedes-Benz AG e ceo di Mercedes-AMG.