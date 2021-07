Volkswagen Taigo, B-suv coupé per nuova clientela giovane

Davvero insolito l'iter che porterà dal primo trimestre 2022 la nuova Volkswagen Taigo nei mercati europei, Italia compresa. Il primo suv coupé nella storia della Casa di Wolfsburg nasce infatti in Brasile - dove viene venduto, con caratteristiche leggermente diverse, come Nivus - ed è frutto di un processo di progettazione, sviluppo e industrializzazione totalmente delocalizzato rispetto alla Germania. Il tutto con la produzione per l'Europa che è concentrata a Pamplona in Spagna. .



E come se non bastasse, aggiunge 'unicità' a questo progetto il fatto che si tratta probabilmente della sola auto ad essere frutto della creatività di due fratelli. Hanno firmato Taigo Marco Pavone, responsabile del design degli esterni del marchio Volkswagen e di José Carlos Pavone, che a sua volta è responsabile del design di Volkswagen Sud America.

Taigo è un modello 'di rottura' anche per altri motivi, dato che porta sul mercato un insieme di caratteristiche nuove per il segmento B - come la singolare forma della sua carrozzeria suv coupé, gli highlight peculiari del design (Roof Pack, pacchetto di design Black Style e listello luminoso a Led) e la sua grande varietà di decorazioni, colori e possibilità di equipaggiamento - così da completare l'attuale gamma Volkswagen per attirare e soddisfare ulteriori gruppi di clienti. Ed è la terza auto con pianale modulare trasversale MQB nel segmento B a fianco di Polo e T-Cross. Modello d'ingresso nel popolare segmento dei suv con la sua posizione di seduta rialzata, la completa visuale sul cockpit e l'ampio spazio nel vano passeggeri, Taigo non evidenzia però quella aggressività tipica di certi modelli esageratamente caratterizzati in chiave off-road. Unisce invece sportività (c'è anche la variante R-Line) ed eleganza con versatilità e le soluzioni intelligenti adatte all'uso quotidiano, giovani famiglie comprese. il tutto in combinazione con un bagagliaio dalle dimensioni generose. Lungo appena 4,26 metri, Taigo offre però un passo 'importante' (2.566 mm) che consente a tutti i passeggeri di assumere una confortevole posizione di seduta, che è leggermente rialzata. Gli sbalzi ridotti conferiscono a Taigo, che è alto 1.494 mm e largo 1.757 mm, un aspetto vigoroso e sportivo.

Taigo arriva sul mercato con numerose funzionalità digitali quali Wireless Charging e App-Connect, il sistema infotainment MIB3, un cockpit digitale, Functions on Demand e servizi We. Il nuovo B-suv coupé di Volkswagen viene lanciato con una nuova struttura dell'offerta e con la variante R-Line caratterizzata da opzioni e pacchetti inediti. Grazie al pianale modulare trasversale MQB, Taigo si impone in fatto di sicurezza e confort di guida. I sistemi IQ.Drive Travel Assist con Lane Assist e pACC, Front Assist, Side Assist e fari a Led Matrix IQ.Light con Dynamic Light Assist che sono peculiarità altrimenti riservate ai modelli di classi superiori.

Ma non basta: Taigo è completamente digitale e sempre collegato alla rete: il Digital Cockpit è di serie e i sistemi di infotainment di ultima generazione (MIB3) sono sempre online.

Il pilota di Taigo può contare anche sulla guida parzialmente automatizzata: quando desiderato, il sistema IQ.Drive Travel Assist supporta frenata, sterzata e accelerazione. A partire dall'allestimento Style, Taigo dispone di serie anche dei nuovi fari a Led Matrix IQ.Light e di una barra trasversale illuminata nella calandra, riallacciandosi dal punto di vista stilistico ai modelli ID e alla nuove versioni di Golf, Arteon, Tiguan Allspace e Polo. Previste due versioni con motori benzina a 3 cilindri e una a 4 cilindri, tutte a trazione anteriore. I propulsori - tutti ad alta efficienza - erogano rispettivamente una potenza di 95, 110 e 150 Cv, con velocità massime pari a 183, 191 e 212 km/h.

In base alla motorizzazione, sono presenti il cambio manuale a 5 o a 6 marce o la trasmissione a doppia frizione DSG a 7 rapporti.