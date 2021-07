Hyundai: Bayon, nelle concessionarie nuovo SUV compatto

La nuova Bayon è arrivata nelle concessionarie Hyundai di tutta Italia. Progettata per rispondere alle esigenze del mercato europeo, Bayon rappresenta il più recente e più compatto membro della famiglia di SUV Hyundai e si gioca le sue carte con l'ampio spazio di carico e le dimensioni contenute. Il modello è anche il più recente della casa coreana a interpretare la filosofia di design 'Sensuous Sportiness', armonia tra proporzioni, architettura, stile e tecnologia.



Con una lunghezza di 4.180 mm, una larghezza di 1.775 mm e un'altezza di 1.490 mm (o 1.500 mm con ruote da 17 pollici), le dimensioni della nuova Hyundai Bayon puntano ad un equilibrio tra compattezza e praticità, con un passo di 2.580 mm, così da essere pratica e facile da manovrare, senza perdere quelle sensazioni di sicurezza e robustezza che i clienti si aspettano dai SUV, grazie anche alla posizione di seduta rialzata. Lo spazio a disposizione nel bagagliaio è invece di 411 litri.

All'interno, tutto è sviluppato per massimizzare il comfort dei passeggeri. Come altri modelli Hyundai, Bayon offre una tecnologia di connettività avanzata, con un cockpit digitale e funzionalità di infotainment di alto livello, a cominciare dal cluster digitale da 10,25 pollici affiancato a uno schermo AudioVideoNavigation da 10,25 pollici con servizi connessi BlueLink o a un Display Audio da 8 pollici, quest'ultimo con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless.

Oltre ai numerosi sistemi di sicurezza, per l'efficienza nei consumi Bayon si affida al motore turbo T-GDi di piccole dimensioni a iniezione diretta, abbinato alla tecnologia mild hybrid a 48 volt (48V) di Hyundai. Il motore 1.0 T-GDi 48V è in grado di erogare una potenza massima di 100 CV ed è selezionabile con il cambio manuale intelligente (iMT) o con il cambio a doppia frizione a 7 marce (7DCT). Hyundai Bayon è inoltre disponibile con un motore MPi da 1,2 litri con 84 CV abbinato a una trasmissione manuale a cinque rapporti. Proprio quest'ultima, nella versione Xline, è la protagonista dell'offerta di lancio, con un prezzo di 16.800 euro. La più ricca versione XClass include anche climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17'', fari anteriori e posteriori Full LED, presa USB posteriore e specchietto retrovisore elettrocromico, cui si aggiungono ulteriori sistemi di sicurezza quali il Blind Spot Collision Warning e il Rear Cross Traffic Collision Warning (rispettivamente Blind Spot Collision Avoidance e Rear Cross Traffic Collision Avoidance se in abbinamento al cambio DCT).