Rolls-Royce onora George Eyston con la Landspeed Collection

Si chiamano Wraith Black Badge Landspeed Collection e Dawn Black Badge Landspeed Collection le due nuove serie speciali lanciate da Rolls-Royce per celebrare un iconico personaggio nella storia del progresso dell'automobile - il capitano George Eyston - e i record velocità stabiliti dalla sua Thunderbolt dotata di motori aeronautici Rolls-Royce R V12.



Come ha annunciato la Casa di Goodwood, la produzione della Landspeed Collection sarà limitata a soli 35 esemplari per le Wraith Black Badge e a 25 per le Dawn Black Badge. Le due auto sono state presentate in una finitura bicolore appositamente creata, che sposa il Black Diamond Metallic con un nuovo colore 'bespoke', il Bonneville Blue. Questa tonalità alla luce del sole passa dall'azzurro all'argento, per ricordare i riflessi del cielo sopra Bonneville (la pista desertica dove venivano lanciate le auto da record) sia i nitidi riflessi del sale sul corpo in alluminio della Thunderbolt.

Con Landspeed Collection, che include Wraith e Dawn Black Badge, - si legge nella nota - Rolls-Royce celebra il capitano George Eyston, laureato all'Università di Cambridge, pilota automobilistico, inventore dotato e genio dell'ingegneria. Alla fine degli Anni '30, ha battuto tre volte il record mondiale di velocità su terra con la sua Thunderbolt, spinta da due motori aeronautici Rolls-Royce R V12. Un vero eroe quasi dimenticato per più di 80 anni assieme alle sue Thunderbolt. "Con questa Collection - ha commentato Torsten Müller-Ötvös, Ceo di Rolls-Royce Motor Cars - abbiamo fatto rivivere la memoria di Eyston e raccontato la sua straordinaria storia. In Wraith e Dawn Landspeed, i clienti troveranno numerosi sottili elementi di design e dettagli narrativi che ricordano e commemorano i suoi incredibili successi, la grande visione e il coraggio eccezionale".

I dettagli degli interni ricordano le Bonneville Salt Flats nello Utah, dove Eyston ottenne i suoi record nel 1937-1938. La trama del deserto di sale è perfettamente riprodotta nella fascia incisa; il dettaglio del volante imita invece la traccia scura che rimane sulla superficie durante le corse per i record, mentre il tipico Starlight Headliner composto da centinaia di Led raffigura con precisione il cielo notturno il 16 settembre 1938, quando Eyston stabilì il suo terzo e ultimo record di velocità su terra a 357,497 miglia, cioè 575,335 km/h. Le sagome della Thunderbolt e dei sui tre record di velocità sono incise al laser sul tunnel anteriore. I sottili dettagli nella portiera lato guida riproducono i colori del nastro con cui Eyston è stato onorato per le sue imprese.