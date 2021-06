MG Marvel R Electric, SUV elettrico arriverà in autunno

Nuove notizie in arrivo da MG, a proposito della Marvel R Electric. Il SUV completamente elettrico arriverà negli store europei del marchio MG in autunno, con un prezzo indicativo a partire da 40 mila euro e sarà disponibile in diverse configurazioni e finiture. A proposito delle prime, la scelta sarà tra AWD e RWD, mentre gli allestimenti saranno tre, ovvero Comfort, Luxury e Performance.

Secondo quanto rivelato da MG, Marvel R Electric farà il suo ingresso nel segmento EV con un design di grande impatto e una ricca e avanzata dotazione tecnologica, compresa una gamma completa di dispositivi per l'assistenza alla guida MG Pilot e il nuovo sistema di connettività MG iSMART con uno schermo touch da 19,4 pollici. La Marvel R Electric è il nuovo SUV completamente elettrico di seconda generazione di MG e il suo secondo modello nel segmento C, oltre alla MG EHS Plug-in Hybrid. Il nuovo modello è anche un'auto totalmente diversa dalla MG EHS e promette tutti vantaggi della guida elettrica, combinati con alte prestazioni (accelerazione 4,9 secondi da 0-100 km/h e velocità massima di 200 km/h).

La MG Marvel R Electric offrirà anche una strumentazione digitale con uno schermo touch da 19,4" con i comandi del nuovissimo sistema di connettività MG iSMART che, tra le varie funzioni, offrirà anche la connessione attraverso un'applicazione per smartphone, con cui sarà possibile controllare anche alcune funzioni a distanza. Oltre a DAB+, Bluetooth, porte USB, hotspot Wi-Fi per collegare i dispositivi mobili a Internet e l'integrazione con lo smartphone attraverso Apple CarPlay o Android Auto, il sistema offre anche alcune funzioni online come la situazione del traffico in tempo reale, la ricerca di un parcheggio, la ricerca di uno store MG, le previsioni del tempo e la musica online di Amazon Prime.

Il sistema MG Pilot comprende 14 sistemi avanzati di assistenza alla guida che avvertono il conducente di potenziali pericoli e intervengono se necessario. Questo include l'avviso del pericolo di collisione e sistemi intelligenti che aiutano a mantenere la trazione e la stabilità. Nuovi, sulla MG Marvel R Electric sono ELK (mantenimento della corsia di emergenza) e DWS (sistema di rilevamento di sonnolenza).Entrambe le versioni sono alimentate da una batteria agli ioni di litio da 70 kWh e offrono una capacità di ricarica rapida in un punto di ricarica pubblico (AC) grazie al caricatore trifase da 11 kW a bordo. La batteria è anche adatta alla ricarica ultra-rapida (DC) che consente di ricaricare fino all'80% in circa 40 minuti. Il controllo del clima con pompa di calore interna garantisce eccezionali livelli di efficienza a basse temperature. Un'altra caratteristica della nuova arrivata è il sistema V2L (vehicle-to-load), che permette alla batteria agli ioni di litio di fornire energia per ricaricare un sistema elettrico esterno, per esempio un monopattino elettrico, un computer portatile o anche un altro BEV.