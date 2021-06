Mercedes Classe C, baby-ammiraglia sfoggia lusso e tecnologia

Quarant'anni e non sentirli. La baby-ammiraglia di casa Mercedes, la Classe C, si rinnova nel segno della continuità col passato (una storia che negli anni l'ha reso uno dei modelli preferiti del marchio della Stella) ma anche e soprattutto dell'innovazione: e non è un caso se, una volta saliti a bordo, si percepisce immediatamente la sensazione di trovarsi in un ambiente futuristico dove tutto è concepito all'insegna della tecnologia.

Sistemi di infotainment, assistenza alla guida per aumentare la sicurezza, tutto è perfezionato per migliorare il benessere a bordo, senza rinunciare a quello stile e all'eleganza che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica della casa di Stoccarda. Tutto 'condito' con la sapiente ricetta della sostenibilità: Classe C è la prima della gamma ad essere completamente elettrificata, grazie alla trazione mild hybrid con tecnica a 48 volt, all'alternatore-starter integrato e alla tecnologia ibrida plug-in. Il sistema batterie offre all'auto ibrida plug-in un'autonomia elettrica di quasi 100 chilometri (WLTP), un valore finora mai raggiunto in questa categoria.

Disponibile in sei versioni (Business, Sport, Premium, Sport Plus, Premium Plus e Premium Pro), Classe C è in vendita con prezzi a partire da 51.000 euro per la E 200 Mild hybrid Business in versione berlina, circa 1.500 euro in più per la station wagon. Combinando lo sbalzo anteriore corto, il passo lungo e lo sbalzo posteriore Classe C comunica proporzioni dinamiche già da ferma: la berlina della Stella è cresciuta di 65 mm nella lunghezza (4.751 mm), 10 mm nella larghezza (1.820 mm) e ben 25 mm nel passo.

Il design esterno è scolpito e riflette un forte dinamismo: la mascherina del radiatore tipica del marchio distingue il frontale. La coda ha la forma delle berline Mercedes-Benz: colpiscono le luci posteriori dal design inconfondibile con elementi decorativi sul paraurti posteriore che completano con eleganza l'aspetto della coda.

Ma è all'interno la vera rivoluzione di questa nuova generazione di Classe C: l'area del guidatore ospita uno schermo LCD ad alta risoluzione che sembra essere sospeso. In questo modo il display del guidatore si discosta dalla plancia di tipo tradizionale, con classici strumenti circolari. In Italia lo schermo di serie è da 12,3 pollici (31,2 cm).

Come Classe S, anche Classe C adotta la seconda generazione di MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Un significativo passo avanti è stato compiuto sia nell'hardware che nel software per rendere l'abitacolo ancora più digitale e intelligente: sugli schermi LCD visualizzazioni agevolano il comando delle funzioni comfort e della vettura, l'auto si aggiorna over the air per un ulteriore perfezionamento della tecnologia; l''assistente vocale “Hey Mercedes” è più capace di dialogare e di apprendere, grazie all'attivazione di servizi online nell'App Mercedes me. Con la funzione Smart Home MBUX, inoltre, Classe C diventa una centrale di comando mobile per la propria abitazione; con il servizio online Music Mercedes-Benz ha integrato nel sistema di Infotainment MBUX i maggiori fornitori di musica in streaming. Inoltre sulla versione Premium Plus è disponibile la funzione video con Realtà Aumentata.

Grazie all'elettrificazione sistematica e al downsizing intelligente, la gamma di motori comprende esclusivamente propulsori a quattro cilindri tratti dall'attuale famiglia di modelli modulari di Mercedes-Benz denominata FAME (Family of Modular Engines) ed un motore a benzina a quattro cilindri (M 254).

Sia i motori diesel sia quelli a ciclo Otto dispongono per la prima volta, oltre che della sovralimentazione con turbocompressore a gas di scarico, anche di un supporto intelligente nella gamma di regime bassa con un alternatore-starter integrato (ISG) per la trazione mild hybrid di seconda generazione. Si ottiene così un'erogazione di potenza notevole. L'alternatore-starter integrato ISG comprende la rete di bordo a 48 V, che garantisce funzioni come il “sailing”, l'effetto boost o il recupero di energia e offre una notevole riduzione nei consumi.

Alla guida la Mercedes Classe C si distingue per una manegevolezza e un raggio di sterzata 'best in class', tratto distintivo di tutti i modelli della casa della Stella. La guida è fluida; il cambio 9G-TRONIC è stato rielaborato ed è preciso. Anche il sistema 4Matic dei modelli a trazione integrale è stato perfezionato. Per il resto, al di là delle 'elevate' prestazioni, con potenze che vanno dai 220 ai 285 CV (a luglio disponibile anche la C 200 d per la gamma ibrida diesel e a settembre la ibrida benzina C 300 e), Classe C rappresenta tutto quello che nell'arco di quarant'anni ha contribuito a renderla la 'baby-Benz' più amata dai clienti alla ricerca di stile, eleganza ma anche tanta innovazione.