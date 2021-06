Škoda, gamma si aggiorna in dotazioni e motorizzazioni

Aggiornamenti in chiave 2022 per tutta la gamma auto di Škoda. Dotazioni e motorizzazioni sono infatti state interessate da un generale aggiornamento, a cominciare da quello dedicato al city SUV Škoda Kamiq e alla berlina di segmento C Scala, sviluppati sulla piattaforma modulare MQB-A0, che mantengono inalterata la gamma di motorizzazioni che prevede i motori benzina sovralimentati 1.0 TSI nelle potenze di 95 e 110 CV, il 1.5 TSI 150 CV ACT con disattivazione selettiva dei cilindri e il 1.0 G-TEC 90 CV con alimentazione a metano, che unisce bassi consumi ed emissioni limitate ai vantaggi concessi al metano in termini di riduzione della tassa di possesso e agevolazioni alla circolazione durante i blocchi del traffico. I due modelli presentano però, ora, un nuovo design della leva del cambio automatico a doppia frizione DSG. Il nuovo comando ha i LED di indicazione delle modalità di guida direttamente sul pomello e non alla base della plancetta.

Škoda Octavia, alla sua quarta generazione, nel suo primo anno di commercializzazione amplia invece nuovamente la propria offerta, rendendosi disponibile sia come berlina sia come Wagon, con motorizzazioni benzina sovralimentate TSI e Turbodiesel TDI, a cui affianca il 1.5 G-TEC 130 CV a metano, le mild-hybrid 1.0 TSI 110 CV e-TEC e 1.5 TSI 150 CV e-TEC, la variante plug-in hybrid 1.4 TSI iV 204 CV e la Scout con assetto rialzato, paraurti rinforzati, protezioni sottoscocca e trazione integrale a controllo elettronico. A queste si aggiungono le varianti sportive RS, con potenze di 245 CV a benzina o plug-in hybrid e 200 CV con motore 2.0 TDI, anche 4x4. Alle versioni Ambition, Executive e Style si aggiunge poi la nuova Sportline.

Octavia Sportline è disponibile con entrambe le carrozzerie nelle motorizzazioni: 1.5 TSI ACT 150 CV, 2.0 TDI 115 CV anche DSG, 2.0 TDI 150 CV anche DSG e DSG 4x4. La versione è proposta anche con le motorizzazioni a basso impatto ambientale 1.5 G-TEC 130 CV DSG, 1.5 TSI 150 CV e-TEC DSG, 1.4 TSI iV 204 CV DSG. A distinguere la Sportline sono i particolari esterni in nero lucido, i cerchi in lega da 17" di serie con design 'aero' e l'assetto ribassato di 15 mm tranne che per la G-TEC. Sportivi anche gli interni, ripensati, compreso il volante sportivo a tre razze. I prezzi della Sporline partono da 30050 euro per la berlina e da 31100 euro per la Wagon. Novità e aggiornamenti anche per il nuovo SUV 100% elettrico Enyaq iV. Ora, il sistema di ricarica veloce disponibile in opzione per la versione 60 con batteria da 62 kWh, è infatti in grado di accettare potenze fino a 120 kWh, mentre quello della versione 80 con batteria da 82 kWh mantiene i 125 kWh di massima potenza di ricarica. Ultima, ma non per importanza, l'ammiraglia Škoda Superb, che nelle varianti di carrozzeria berlina, Wagon e Scout vede l'equipaggiamento di serie arricchito dalla presenza della strumentazione digitale Virtual Cockpit da 10,2" su ogni versione, lo sterzo progressivo a incidenza variabile è ora di serie su tutte le versioni Sportline e Per l'allestimento top di gamma Laurin&Klement è ora possibile richiedere la selleria in pelle traforata color cognac, che si estende ai pannelli delle portiere e al bracciolo anteriore.