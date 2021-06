Maserati Gran Turismo, svelato aspetto prossima generazione

Mai come negli ultimi mesi sulle strade di Modena circolano auto mai viste prima e che, per il solo fatto di varcare i cancelli della storica sede di via Ciro Menotti o dell'Innovation Lab di via Emilia Ovest, sono attribuibili - pur adeguatamente protette alla vista dal camouflage con pellicole adesive - alla marca Maserati.

Dopo la super sportiva MC20, che sarà tra breve consegnata ai primi fortunati clienti che l'anno acquistata. Dopo le versioni 'elettrificate' di Ghibli e Levante, che hanno accompagnato la prima fase della 'nuova era' della Casa del Tridente. E dopo qualche 'super-mascherato' esemplare dell'inedito suv Grecale, che verrà mostrato in forma statica entro la fine del 2021, è ora la volta dei prototipi della nuova Maserati GranTurismo, prima vettura del brand ad adottare una soluzione 100% elettrica.

Un prototipo di questa splendida GT è stato sorpreso in uscita dai cancelli del Maserati Innovation Lab e poi fotografato anche nelle strade di Modena.

In attesa del lancio del nuovo modello, le vetture prototipali sono impegnate - dopo le sviluppo in laboratorio - in un intenso periodo di test in strada, in pista e in diverse condizioni di utilizzo) per raccogliere dati fondamentali che permetteranno la migliore messa a punto finale.