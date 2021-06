Arriva Evo 3, anteprima nuove Dr, 5.0 e 6.0 al MiMo

Novità in vista per DR Automobiles Groupe che, in considerazione del trend di crescita e di un'importante implementazione del network di vendita, fanno intravedere l'obiettivo delle 10 mila auto annue nel breve-medio termine, tra Dr ed Evo, sommando il mercato italiano e quello europeo: Evo 3 fa il suo debutto sul mercato in occasione del Mimo di Milano. Versione Thermohybrid benzina/GPL della Evo 3 Electric, già a listino (nel focus elettriche al Castello Sforzesco ed al prezzo speciale, solo per i giorni del Mimo, di 23 mila euro con ecoincentivi), va ad aggiungersi alla gamma Evo. Spinto da un 1.5 da 113 Cv, Evo 3 è un suv compatto (lunghezza 4.135/larghezza 1.750/ altezza 1.568 mm), da città. È full optional di serie. Infotainment con Apple CarPlay ed Android Auto, climatizzatore automatico, parking assistant con 4 sensori di parcheggio anteriori e 4 posteriori, cruise control, TPMS, interni in ecopelle con inserti in carbon look, cerchi in lega da 17": tutto questo a 14.900 euro, nel pieno rispetto della filosofia low price del brand Evo.

Il Mimo è anche l'occasione per svelare i prototipi delle nuove Dr 5.0 e Dr 6.0 che, a partire dal prossimo autunno, andranno a completare una rinnovata gamma Dr. La Dr 5.0 (lunghezza 4.358/larghezza 1.830/altezza 1.670 mm), con un design ed interni completamente rinnovati rispetto all'attuale versione, sarà disponibile in una doppia versione, con un 1.5 da 115 Cv abbinato ad un cambio manuale e con un 1.5 turbo da 154 Cv con cambio CVT a 9 rapporti analogici. La Dr 6.0 sarà invece l'ammiraglia di casa Dr. Un 4,5 mt. dall'abitacolo molto spazioso e dotato di ogni comfort; motore sarà un 1.5 turbo abbinato al CVT con 9 rapporti analogici. Avrà poi l'avviso di superamento della carreggiata e la frenata automatica d'emergenza. Nella kermesse milanese fa il suo debutto il dispositivo di sanificazione attiva che sarà presente, come optional, su tutte le auto di Dr Automobiles Groupe: il dispositivo, realizzato da RefineAir, sfrutta la reazione fotocatalitica che consente l'ossidazione della carica microbica (batteri, virus, muffe) e dei composti organici volatili (VOC) nell'aria e sulle superfici dell'abitacolo, neutralizzando allergeni e odori.