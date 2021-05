Jeep Wrangler 4xe, il 4x4 con spirito off-road e anima green

In occasione del suo ottantesimo compleanno, Jeep amplia la gamma della regina dei fuoristrada, la Wrangler, introducendo la versione 4xe capace di unire sapientemente tutti i vantaggi del 4x4 ad una propulsione elettrificata. Che, in parole semplici, non vuol dire solo attenzione all’ambiente ma anche maggiore potenza ed efficienza abbinate a prestazioni al top.

Contraddistinta da dettagli esterni “Electric Blue”, la nuova Wrangler 4xe rappresenta un equilibrio sapiente tra la tecnologia più avanzata e lo spirito più autentico del marchio, grazie alle perfomance di assoluto rilievo: accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi ed eroga fino a 380 CV di potenza massima combinata e una coppia di 637 Nm. Inoltre, vanta una trazione 4x4, in modalità “pure electric”, con un controllo ai bassi regimi mai visto prima, un’autonomia che può superare i 50 km (nel ciclo urbano WLTP) nella guida a zero emissioni, quanto basta per l’uso quotidiano in città con tempi per la ricarica completa pari a meno di 3 ore e, grazie alla funzione di massima rigenerazione Max Regen, è anche possibile aumentare la carica della batteria quando si procede in modalità di veleggiamento. A scelta, si può anche attivare la modalità e-Save per conservare la carica della batteria, magari per affrontare, successivamente, un percorso urbano in full electric oppure per procedere con un off-road ad alte prestazioni.

La Wrangler 4xe plug-in hybrid è dotata di due moto-generatori elettrici, un pacco batteria ad alta tensione, un motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech e la trasmissione automatica TorqueFlite a otto marce.

Grazie alla tecnologia 4xe, la nuova Wrangler plug-in hybrid può viaggiare a quattro ruote motrici in modalità 100% elettrica; tutto ciò mantenendo la dotazione tecnica ‘Trail Rated’ della Wrangler che, a seconda degli allestimenti, prevede due sistemi di trazione integrale full time active on demand - Selec-Trac o Rock-Trac, assali Dana next-generation, bloccaggi elettrici dei differenziali anteriore e posteriore Tru-Lock, differenziale a slittamento limitato Trac-Lok e barra stabilizzatrice anteriore a scollegamento elettrico.

Ricaricare la nuova Jeep Wrangler 4xe è semplice, grazie a specifiche soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox – in meno di tre ore a 7,4 kWh – offerte da Free2Move eSolutions e da Mopar.

La gamma si declina in tre livelli di allestimento: Sahara 4xe, Rubicon 4xe e, solo per quest’anno, nell’esclusiva edizione celebrativa "80° Anniversario" 4xe, due sistemi di trazione e cerchi in lega specifici da 17” e da 18”. Inoltre, sono dieci le livree disponibili per gli esterni con la possibilità di abbinarli alle numerose configurazioni – soft top, hard top, power soft top e dual top – per una guida open air, in pieno stile Wrangler.

La dotazione di serie comprende il sistema Uconnect Nav da 8,4” con touchscreen, una connettività completa grazie all'integrazione smartphone con Apple CarPlay e Android Auto e alla presenza dei Uconnect Services, il nuovo display TFT da 7 pollici specifico delle versioni 4xe con informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia e l’impianto audio Alpine a nove altoparlanti con subwoofer da 552W. E sul fronte della sicurezza, questa versione è dotata dei più avanzati sistemi Adas.

La nuova Jeep Wrangler 4xe sarà disponibile nelle concessionarie dal mese di giugno; il suo arrivo è stato anticipato dalla serie di lancio First Edition, che ha consentito a circa 2mila clienti europei di manifestare il proprio interesse attraverso il sito di pre-booking dedicato. Scegliendo la Wrangler 4xe, inoltre, si potrà accedere al Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione che prevede un’ampia gamma di servizi e vantaggi per i clienti su manutenzione e assistenza.

Infine, grazie alle offerte di Leasys e FCA Bank, i clienti potranno decidere se acquistare la nuova Jeep Wrangler 4xe tramite noleggio o finanziamento.