Citroën e-Relay, in vendita in GB il maxi-furgone elettrico

Citroën ha lanciato e-Relay, versione puramente elettrica del suo più grande furgone nel Regno Unito, con un prezzo di partenza di 49.335 sterline (circa 57mila euro).

Il Citroën e-Relay, che vanta un'autonomia di 139 miglia (circa 224 km), condivide la sua meccanica con il Peugeot e-Boxer. Viene fornito - secondo quanto si legge sul sito britannico Autoexpress - con la stessa scelta di pacchi batteria e un motore elettrico che guida le ruote anteriori, ed è capace di trasportare un carico utile massimo di 1.150 kg e raggiungere una velocità massima di 120 km/h.

Il modello entry-level è alimentato da una batteria da 37 kWh, che fornisce un'autonomia massima di 117 km. Tuttavia, gli acquirenti possono passare a una batteria da 70kWh, che aumenta l'autonomia massima del furgone a 224 km.

Entrambe le opzioni supportano la ricarica trifase come standard. Usando una wallbox da 22kW, la batteria più piccola può essere ricaricata completamente in sei ore, mentre l'unità più grande ne richiede 12. Quando collegato a un caricatore rapido da 50kW, entrambe le varianti raggiungeranno l'80% di ricarica in circa un'ora.

Nella sua forma standard, e-Relay è un furgone a tre posti, lungo 5.413 millimetri di pannello. Tuttavia, Citroën offre anche due versioni di carrozzeria più lunghe (che misurano 5.998 mm e 6.363 mm), un modello a telaio cabinato e un furgone con finestra con una fila extra di sedili nella parte posteriore.

Il vano di carico del furgone più grande ha una capacità di 15 metri cubi, ed è abbastanza lungo per trasportare oggetti che misurano fino a 4.070 mm.