Alpine A110 S diventa opera d'arte grazie a Felipe Pantone

È stata svelata in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1 di Monaco la art car A110 realizzata dall'artista Felipe Pantone.

Si tratta della seconda 'opera' nata da questa partnership, dopo la 'Alpine F1 x Felipe Pantone' presentata qualche settimana fa. In quell'occasione, Felipe Pantone aveva svelato la sua interpretazione artistica della Formula 1 con Alpine, mediante un modellino su scala 1/2 ora esposto al primo piano dell'Atelier Renault dedicato ad Alpine. La collaborazione tra Alpine e Felipe Pantone compie, ora, un passo avanti con un'opera il cui soggetto è l'Alpine A110, modello iconico della marca.



Prima di immergersi in questo progetto, Felipe Pantone ha passato molte ore a studiare il brand, la sua storia e, naturalmente, a guidare un'Alpine A110 per cogliere e percepire la personalità di questa coupé sportiva francese.

Il risultato è un'interpretazione dell'A110 moderna, dinamica ed elegante. Le linee grafiche sposano le forme della vettura e danno un'impressione di velocità anche quando l'auto è ferma.

Naturalmente, non potevano mancare le tinte distintive di Felipe Pantone, il bianco e il nero.

"Nel mio lavoro sull'A110 - spiega l'artista - l'idea è quella di suscitare una sensazione di "super-dinamicità". Come visualizzare la velocità è qualcosa che studio ormai da diversi anni e ho l'impressione che con quest'auto prenda forma, ponendo l'accento sul suo magnifico design tramite un look tecnologico e all'insegna della velocità".

Per dipingere la carrozzeria, lavoro effettuato completamente a mano da Pantone, ci sono volute diverse settimane. Per rendere il frutto di questa collaborazione ancora più esclusivo, i tre modelli messi in vendita saranno oggetto di sottili variazioni grafiche in modo che ognuna di queste A110 diventi un vero e proprio pezzo unico.

"Con questa seconda collaborazione con Alpine, Felipe Pantone dimostra ancora una volta tutta la portata del suo talento. Il lavoro creativo e l'esecuzione sono straordinari. I giochi di colori, le forme geometriche e gli effetti ottici mostrano l'A110 sotto una nuova luce, dando un'impressione esasperata di movimento. Da questo lavoro nasce un'opera d'arte moderna, dinamica ed accattivante" ha dichiarato Cédric Journel, Vicepresidente Vendite e Marketing di Alpine.

L'Alpine A110 immaginata da Felipe Pantone è realizzata sulla base di una A110S, il modello più potente della gamma A110 che eroga 292 cavalli. Ognuna delle tre A110 sarà messa in vendita al prezzo di 125.000 euro IVA inclusa. Omologate per la strada, queste opere d'arte uniche si rivolgono a collezionisti e ad amanti dell'arte piuttosto che ai fan dei circuiti.

Per svelare il risultato di questa collaborazione, Fernando Alonso ha preso il volante dell'A110 x Felipe Pantone e ha portato con sé l'artista in una sessione di hot lap sul circuito del Gran Premio di Monaco. Questo incontro al vertice ha dato modo ai due protagonisti di confrontarsi sulla passione che hanno in comune per le bellezze del settore automotive e della Formula 1.