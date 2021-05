Kia EV6, a settembre il rivoluzionario crossover elettrico

Arriverà nelle concessionarie italiane di Kia a settembre e, aspetto da non trascurare, lo si potrà acquistare pagando 299 euro al mese con Scelta KIA Special per 36 mesi (TAN 3,95% con 2 anni di Assicurazione Auto inclusi) e anticipo a partire da circa 9.300 euro. E' il nuovo crossover elettrico EV6, il primo BEV realizzato sulla piattaforma dedicata E-GMP e disegnato secondo la nuova filosofia di Kia 'Opposites United'.

Un modello davvero proiettato verso il futuro del mercato, in perfetta sintonia con il trend della elettrificazione, che sposta ancora più in alto il posizionamento della gamma BEV e PHEV della Casa coreana. Nella fascia 4,3-4,8 metri il nuovo crossover EV6 - lo ha precisato l'amministratore delegato di Kia Italia Giuseppe Bitti nel corso di un evento Milano - si confronta infatti con Tesla Model 3, Polestar 2, Ford Mustang Mach-e, Skoda Enyaq, Vw ID.4, Nissan Ariya e naturalmente con Hyundai Ioniq5.

E lo fa con una gamma davvero interessante, in quanto composta da tre versioni adatte a soddisfare ogni esigenza: si parte dalla EV6 a trazione posteriore con motore da 229 Cv e batteria da 77,4 kWh (per un'autonomia di 510 km) e si arriva alla EV6 più performante, la GT dual motor a trazione integrale per complessivi 585 Cv (400 km di autonomia). Tra queste due versioni si inseriscono la EV6 e EV6 GT-Line dual motor da 325 Cv che privilegiano l'autonomia (490 km) alle prestazioni pure.

Kia EV6 viene proposto, al lordo di eventuali contributi governativi e locali, a 49.500 euro nella versione a trazione posteriore e a 53.000 euro in quella con due motori. In entrambi i casi la dotazione comprende cerchi in lega da 19 pollici, fari full led anteriori con tecnologia a riflessione, maniglie esterne a scomparsa, guida autonoma di secondo livello con Highway Driving Assist (HDA) e Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC) integrato con il navigatore satellitare, Kia Navigation System DAB con schermo touchscreen da 12.3 pollici e Supervision Cluster full digital da 12,3 pollici.

Previsto al costo di 2.250 euro il Comfort Pack che comprende sedile relaxation e regolazioni elettriche con memoria per il conducente, sedile passeggero con supporto lombare passeggero, maniglie a rilascio automatico, portellone Smart Power e pompa di calore oltre alla connessione V2V e V2L.

Kia EV6 GT-Line utilizza la stessa batteria da 77,4 kWh e viene proposta nella sola variante AWD a 61.000 euro. Fanno parte della dotazione di serie cerchi da 20 pollici, fari anteriori full Led con fascio adattivo intelligente, pompa di calore, maniglie esterne ad apertura automatica, Remote Smart Parking Assist, Highway Driving Assist 2 (HDA2), Blind Spot View Monitor (BVM) e Forward Collision Avoidance Assist (FCA) che riconosce pedoni e ciclisti sia in svolta che in attraversamento.

Nell'abitacolo spiccano anche sedili Relaxation, rivestimento plancia in materiale Geonic e rivestimento dei sedili in tessuto scamosciato e pelle vegana. Per la EV6 GT-Line. Kia prevede per questo modello il Techno & Comfort Pack al costo di 700 euro. Ne fanno parte le connessioni V2V e V2L, sedili anteriori ventilati e sedili posteriori riscaldabili.

Infine Kia EV5 GT, il top di gamma: la trazione è AWD e la batteria è sempre da 77,4 kWh. Il listino per l'Italia è fissato a 69.500 euro e comprende cerchi in lega da 21 pollici, differenziale a gestione elettronica dello slittamento, pneumatici performance Michelin, dischi freno maggiorati anteriori da 20 pollici e posteriori da 19 pollici con pinze Neon e sospensioni a controllo elettronico Drive Mode GT.

Come ribadito da Giuseppe Mazzara, marketing communication & CRM director di Kia Italia, l'offerta EV6 comprende anche il pacchetto Power di sicuro interesse per i grandi viaggiatori.

Attraverso le colonnine Kia Charge e Ionity, l’energia per la ricarica può essere acquistata ad un prezzo promozionale di 0,29 euro/ kWh pagando una quota mensile di 13 euro. Inoltre i clienti che hanno prenotato EV6 online entro lo scorso 30 aprile beneficeranno gratuitamente di un voucher 'virtuale' di ricarica sufficiente a coprire 1.000 km. Ed è di serie la tradizionale copertura Kia per 7 anni (in questo caso con chilometraggio illimitato) a cui si aggiungono però 7 anni di manutenzione e 7 anni dei servizi UVO Connect.

EV6 ha un sistema elettrico a 800 Volt, prerogativa che permette con i punti di ricarica rapidi di passare dal 10 all'80% di carica della batteria in soli 18 minuti. Una prestazione davvero 'sportiva' anche nella fase del pieno di energia, che si accompagna alle performance entusiasmanti della versione GT: scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e velocità massima di 260 km/h.