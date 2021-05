MG 6 XPower, sempre più 'sportive' nel futuro nel marchio

Una supersportiva per MG che punta sulla 6 XPower. Il modello è quello che lo storico marchio britannico, oggi di proprietà della cinese SAIC che ha acquisto il brand, ha presentato attraverso alcune immagini ufficiali pubblicate sul social network cinese Wibo. La 6 XPower, è una hot hatch che ricalca le linee di quella SV lanciata da MG nel 2003, con linee sportive ed equipaggiata con un motore V8. Le linee sono quelle della 6 attualmente in vendita sul mercato cinese.

Tanti i dettagli, in base a quanto fino ad ora mostrato dalla casa automobilistica, che rimandano al glorioso passato MG che i nuovi proprietari sembrano sempre più intenzionati a rilanciare. A spiccare su tutto è la livrea British Racing Green di MG che rende omaggio alle sportive del passato del marchio ma anche alcuni dettagli stilistici, a cominciare dal generoso alettone posteriore in stile racing e dai passaruota maggiorati.

Lo stile sportivo è più che presente anche all'interno dell'abitacolo, tra cinture di sicurezza verdi e sedili sportivi rinforzati, con ricamo Xpower. Per il resto, tanto cuoio e microfibra, cuciture verdi a contrasto e altri dettagli da supersportiva anche nell'aspetto. La base utilizzata per sviluppare la nuova sportiva è quella della MG 6, attualmente in vendita in Cina e prima messa in vendita anche negli Stati Uniti, ma non ci sono dettagli sul tipo di motorizzazione, anche se da MG hanno fatto sapere che sarà una "bestia". La presentazione, seppur solamente social, della 6 XPower, per MG arriva dopo il recente debutto della concept car sportiva Cyberster al Salone dell'Auto di Shanghai, che andrà in produzione nei prossimi mesi, oltre a quella della coupé sportiva Emotion. Non è dato nemmeno sapere, al momento, se l'auto rappresenterà un progetto singolo, oppure la prima di una nuova serie sportiva firmata MG.