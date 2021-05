Land Rover Discovery, la Sport è anche Urban Edition

Novità in sul fronte Discovery Sport in casa Land Rover. Il SUV compatto del brand britannico è infatti oggi disponibile con un'intera gamma di motorizzazioni, incluso il PHEV P300e, lanciato nel 2020, oltre ai diesel quattro cilindri di nuova generazione. Disponibili in due versioni D165 (163CV) e D200 (204CV) i diesel impiegano la più recente tecnologia MHEV abbinata alla trazione integrale, con una batteria che immagazzina l'energia che verrebbe persa in decelerazione. Il risultato è un sistema stop-start più fluido e minore consumo di carburante.

La Discovery Sport Black Edition, poi, è equipaggiata con un potente propulsore turbo benzina da 290 CV, mentre un gran numero di dettagli stilistici interni ed esterni si combina all'estetica accattivante, alla versatilità per la famiglia e alle capacità all-terrain. Per il 2021 è disponibile anche la Discovery Sport Urban Edition. Basata sulla R-Dynamic, questa edizione speciale presenta caratteristici elementi di design incluse le finiture shadow aluminium, rivestimenti dei sedili Luxtec Suedecloth e tetto nero a contrasto.

L'Urban Edition offre la scelta fra sei tinte esterne: Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White e Hakuba Silver. Anche l'esperienza digitale è totalmente trasformata, grazie alla presenza dell'infotainment Land Rover allo stato dell'arte, il Pivi. Il sistema parte istantaneamente all'accensione, grazie a una batteria e a un piano dati separati.

Gli aggiornamenti software sono disponibili over the air con la connessione dati senza costi, e possono anche essere programmati all'ora desiderata, garantendo le più recenti mappe e le app più aggiornate senza doversi recare in concessionaria.

Oggi è anche possibile controllare la qualità dell'aria in cabina dal touchscreen, attivando il nuovo sistema Cabin Air Filtration che esclude dalla cabina i particolati sottili.