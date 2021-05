Caterham annuncia un'inedita versione elettrica della Seven

A pochi mesi dal passaggio della proprietà alla giapponese VT Holdings, l'importatore nel mercato locale, arrivanno già forti segnali di cambiamento alla Caterham, l'iconica azienda britannica la cui attività è concentrata sull'unico modello Seven, nato dall'acquisizione dell'analoga sportiva Lotus.

Il Ceo di VT Holdings Kazuho Takahashi e quello di Caterham Graham Macdonald - riferisce l'autorevole magazine britannico Autocar - hanno infatti avviato il programma per salvaguardare il futuro della Seven di fronte ai prossimi cambiamenti nelle omologazioni e agli ostacoli legislativi che condizioneranno nei prossimi anni i motori a benzina. Secondo Macdonald "Kazuho Takahashi è determinato a vedere questo marchio continuare per altri 50 anni e l'acquisizione fornirà finanziamenti e sicurezza" anche per poter lanciare una versione a emissioni zero della Seven.

Macdonald ha anche detto ad Autocar che la priorità è garantire che una qualsiasi versione elettrica della due posti Seven si possa "cavalcare e maneggiare come una Caterham". A tal fine la Seven EV sarà sviluppata con l'obiettivo di mantenere basso il peso nel tentativo di preservare l'agilità e le prestazioni tipiche del marchio. La geometria delle sospensioni e altri aspetti del telaio saranno ricalibrati per mitigare il peso extra della batteria, e la costruzione non contemplerà i pesanti sistemi associati che sono comuni suile auto elettriche tradizionali, come la frenata rigenerativa.

In linea con la riduzione del peso la Seven EV contemplerà un allestimento 'base' con la silhouette tradizionale a ruote scoperte della Seven. Una decisione deve ancora essere presa sul fatto che questa variante della Seven possa essere "più grande, più pesante e più comoda da sedersi" rispetto alla attuale, ma Macdonald ha detto che quest'ultimo punto - quello del confort - è il più probabile.

L'accelerazione dovrebbe essere paragonabile a quella della 620R, cioè tale da permettere uno scatto 0-100 in meno di 2,8 secondi. Interessante cioè che Macdonald, che ha già guidato un prototipo della Seven elettrica, ha detto ad Autocar: "È molto simile a un go-kart: ha due pedali, un'accelerazione rapida ed è diversa da guidare. Non è meno eccitante, ma eccitante in un modo diverso".