Volkswagen Polo GTI, primo sguardo alla compatta sportiva

Un primo sguardo a quella che sarà la nuova Polo GTI. La possibilità è quella che ha offerto Volkswagen proprio nel periodo in cui si sarebbe dovuto svolgere il tradizionale raduno sul Lago Wörthersee, che anche quest'anno non si terrà a causa della pandemia da coronavirus. La sportiva compatta dal DNA 'corsaiolo', è basata sulla nuova Polo, presentata di recente, e si posizionerà al vertice della gamma di questo modello. La principale novità percepibile anche a prima vista riguarda il design, pensato per comunicare il dinamismo imprescindibile per una vera GTI.

L'anteprima mondiale ufficiale della nuova Polo GTI si terrà invece alla fine di giugno, quando la compatta sportiva tedesca sarà svelata con una potente trazione anteriore, il telaio dinamico le forme dedicate ad un modello iconico per gli appassionati che attendono i frutti della promessa fatta dalla casa di una dinamica di guida eccellente, associata a una utilizzabilità quotidiana ideale.

Per il celebre raduno GTI al Lago Wörthersee, ci sarà invece da attendere il prossimo anno. Il raduno vanta una lunga storia: gli appassionati delle Volkswagen sportive si incontrarono per la prima volta nel 1982 nella cittadina austriaca di Reifnitz/Maria Wörth. Nel corso degli anni, l'evento che dura quattro giorni, non ha solo attratto tanti appassionati, ma si è trasformato in una vera e propria festa popolare sotto la bandiera 'GTI'.