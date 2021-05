Audi Q4 50 e-Tron, aperte le prevendite del SUV compatto

Aprono in casa Audi le prevendite di Q4 50 e-Tron, con il debutto della trazione integrale quattro elettrica. Il debutto a listino è quello del modello top di gamma della famiglia Audi Q4 e-tron e prima versione del SUV compatto a zero emissioni dotata della trazione integrale quattro elettrica.

Prodotta presso il sito multimarca certificato carbon neutral di Zwickau, in Germania, così come la versione a due ruote motrici già ordinabile, il nuovo arrivato costituisce la summa dell'esperienza della casa dei quattro anelli nel campo tanto dei SUV quanto della mobilità a zero emissioni.

Audi Q4 50 e-tron quattro condivide con le varianti a listino Audi Q4 35 e-tron e Audi Q4 40 e-tron la piattaforma modulare MEB del Gruppo Volkswagen, caratteristica che consente di abbinare le dimensioni esterne di un'auto di gamma media, di poco superiori ad Audi Q3, all'abitabilità di un modello di due categorie superiori, in linea con il SUV full size Audi Q7. Con una potenza massima di 299 CV e di 460 Nm di coppia in modalità Boost, Audi Q4 50 e-tron quattro si avvale del powertrain più performante all'interno della famiglia Audi Q4 e-tron.

Grazie all'interazione dei due propulsori a zero emissioni, uno in corrispondenza di ciascun assale, il SUV compatto a elettroni scatta da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h limitata elettronicamente. A vantaggio dell'efficienza, il motore all'avantreno è di tipo asincrono e attivo solamente qualora si richiedano le massime prestazioni o le condizioni di aderenza impongano l'intervento delle 4WD, entrando in azione in pochi centesimi di secondo.

La percorrenza dichiarata di Audi Q4 50 e-tron è di 487 chilometri nel ciclo WLTP. La potenza di ricarica in corrente alternata si attesta a 11 kW e servono 7,5 ore per rifornire il 100% della batteria, mentre optando per la ricarica in corrente continua la potenza raggiunge i 125 kW e per accumulare l'80% dell'energia servono 38 minuti.

Altre caratteristiche peculiari del SUV di casa Audi è la previsione di serie dello sterzo progressivo, a servoassistenza e demoltiplicazione variabili, la firma luminosa commutabile successivamente all'acquisto, così come l'head-up display con realtà aumentata, incluso nel pacchetto opzionale MMI Pro, che coniuga il mondo reale e virtuale a vantaggio della sicurezza e del comfort di guida. Disponibile negli allestimenti Business Advanced ed S line edition, Audi Q4 50 e-tron raggiungerà le concessionarie italiane a partire da giugno 2021 con prezzi da 62100 euro per la variante Business Advanced, così come da 63700 euro per l'allestimento S line edition.