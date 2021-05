Aston Martin, una versione speciale color 'California'

Una versione limitata e pensata esclusivamente per i colori della California. Ispirata proprio alla natura dello Stato americano è la serie Pastel Collection di Aston Martin, prodotta dalla casa madre nel Regno Unito ma riservato alla concessionaria del marchio a Newport Beach. Le novità della versione limitata sono sono prettamente estetiche e sono racchiuse nelle esclusive colorazioni pensate per l'abitacolo e per la carrozzeria.

Aston Martin Newport Beach ha infatti realizzato una 'capsule collection' firmata Q by Aston Martin e dedicata a diversi modelli della casa come Vantage Coupé, Vantage Roadster, DB11 V8 Coupe, DB11 V8 Volante, oltre che al SUV DBX. La tavolozza dei colori è ispirata alla California, ma è stata sviluppata nella base di Aston Martin nel Regno Unito.

Nello specifico, della serie limitata fanno part una Vantage Coupe in Ultraviolet Purple, una Vantage Roadster in Cardamomo Violet, una DB11 V8 Coupe in Butterfly Teal, una DB11 V8 Volante in Clear Water e un SUV DBX in Vibral Coral.

"Abbiamo scelto i colori pastello - hanno fatto sapere da Newport Beach - per i colori vivaci che si trovano in natura lungo la costa californiana, tra il cielo limpido della costa meridionale e le fresche acque del Pacifico, le sfumature viola che riflettono le fioriture dei fiori selvatici e il vivace corallo dalle tonalità calde presenti nelle scogliere sopra l'oceano durante i nostri tramonti unici nel loro genere".

Per ogni modello è stato realizzato un solo esemplare, per soddisfare la richiesta di esclusività dei clienti, che sarà 'certificato' da un'apposita targa di riconoscimento.